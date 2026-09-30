אלפי משתתפים מלאו אתמול את רחובות ירושלים בצעדת ענק ובעצרת הוקרה מרגשת לאסירי עולם התורה – בחורים ואברכים שנעצרו ונשפטו למאסר בכלא הצבאי לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס.
בין ההמון צעד אברך צעיר ששוחרר זה לא מכבר מהכלא הצבאי. עבורו, ההשתתפות בעצרת לכבוד העצורים לא הייתה רק מחווה של תמיכה, אלא סגירת מעגל אישית.
"מה שמביא אותי לכאן זה שישבתי בכלא, ועושים לי עכשיו עידוד והוקרה על זה," הוא מספר בריאיון. "לא היה נעים כשידעתי שנעצרתי, אבל עצם זה שידעתי שיש מישהו מאחוריי שתומך בי, ארגון 'נותנים גב' – החוויה הפכה ברגע. משנייה של פחד ואימה, לשמחה גדולה. ידעתי שיש מי שתומך בי ומדריך אותי בדיוק מה הולך להיות לי בכלא, במעצר ובמשפט. ברגע שהיה מי שהדריך אותי, הרגשתי משהו אחר לגמרי".
האברך מסביר: "מעצרים זה משהו שמלחיץ, אבל ברגע שאתה יודע שיש לך ארגון מאחוריך שתומך בך ומדריך אותך, אומר לך בדיוק מה הולך להיות במעצר ובמשפט, מדריך אותך מה להגיד ומה לא להגיד, מה הזכויות שלך – כל המעצר משתנה ואתה מרגיש שיש מישהו שעומד מאחוריך".
לדבריו, "ארגון 'נותנים גב' הם ממש כשמם, נותנים גב גם בבחינה המשפטית וגם בבחינה הרוחנית. מדריכים אותך איזה דברים רוחניים הולכים להיות לך ואיזה לא, כדי שתהיה מוכן ויהיו לך כלים. מעבר לכך, הם נותנים תמיכה מלאה לבני המשפחה שלך – שולחים לכלא חבילות של מוצרים בסיסיים, לבית של המשפחה שולחים חבילות ודברי עידוד לשבת, שולחים ספרים... דואגים שבאמת ירגישו שיש גב מאחוריהם".
"פניתי לחברי הכנסת – הם לא עזרו"
לצד התודה העמוקה לארגון 'נותנים גב', בפי האברך ובקרב משפחות עצורים נוספות מבעבעת ביקורת חריפה כלפי נציגי הציבור החרדים בכנסת, שלדבריהם הפנו עורף בשעת המבחן.
"אני מאוכזב מהם מאוד," הוא אומר בכאב. "אני בעצמי פניתי להרבה חברי כנסת שטענו שהם עוזרים, ותכלס – בשעת אמת הם לא עזרו. היחידים שבאמת עזרו אלו אנשי 'נותנים גב'".
האברך מדגיש בסיום: "לצערי, אני לא הולך להצביע בבחירות הקרובות – ועוד אלפים כמוני. אני יודע שגם בני המשפחות של העצורים ראו שחברי הכנסת לא עזרו לנו כמו שהם הבטיחו".
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