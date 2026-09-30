אלפי משתתפים מלאו אתמול את רחובות ירושלים בצעדת ענק ובעצרת הוקרה מרגשת לאסירי עולם התורה – בחורים ואברכים שנעצרו ונשפטו למאסר בכלא הצבאי לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

בין ההמון צעד אברך צעיר ששוחרר זה לא מכבר מהכלא הצבאי. עבורו, ההשתתפות בעצרת לכבוד העצורים לא הייתה רק מחווה של תמיכה, אלא סגירת מעגל אישית.

"מה שמביא אותי לכאן זה שישבתי בכלא, ועושים לי עכשיו עידוד והוקרה על זה," הוא מספר בריאיון. "לא היה נעים כשידעתי שנעצרתי, אבל עצם זה שידעתי שיש מישהו מאחוריי שתומך בי, ארגון 'נותנים גב' – החוויה הפכה ברגע. משנייה של פחד ואימה, לשמחה גדולה. ידעתי שיש מי שתומך בי ומדריך אותי בדיוק מה הולך להיות לי בכלא, במעצר ובמשפט. ברגע שהיה מי שהדריך אותי, הרגשתי משהו אחר לגמרי".

האברך מסביר: "מעצרים זה משהו שמלחיץ, אבל ברגע שאתה יודע שיש לך ארגון מאחוריך שתומך בך ומדריך אותך, אומר לך בדיוק מה הולך להיות במעצר ובמשפט, מדריך אותך מה להגיד ומה לא להגיד, מה הזכויות שלך – כל המעצר משתנה ואתה מרגיש שיש מישהו שעומד מאחוריך".