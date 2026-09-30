בבלי
אירוע חריג בהפגנה

הצתה בכניסה לכלא 10 במהלך שמחת בית השואבה

מפגינים הציתו שריפה בכניסה לבסיס במהלך שמחת בית השואבה שהתקיימה מחוץ לכלא • תיעוד מהזירה

צילום: צילום: אחים אנחנו
צילום: צילום: אחים אנחנו
צילום: צילום: אחים אנחנו
הפגנותכלא 10גיוסבבלישמחת בית השואבה

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