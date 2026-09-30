הצתה בכניסה לכלא 10 במהלך שמחת בית השואבה

אירוע חריג בהפגנההצתה בכניסה לכלא 10 במהלך שמחת בית השואבהמפגינים הציתו שריפה בכניסה לבסיס במהלך שמחת בית השואבה שהתקיימה מחוץ לכלא • תיעוד מהזירהבבבלי | 20:03 - צילום: אחים אנחנוצילום: צילום: אחים אנחנו10100:00/0:42 - צילום: אחים אנחנוצילום: צילום: אחים אנחנו10100:00/0:13 - צילום: אחים אנחנוצילום: צילום: אחים אנחנו10100:00/0:18הפגנותכלא 10גיוסבבלישמחת בית השואבההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הוראה חריפה מגור: למחוק את ההקלטותבבלי|20:02שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםנתניהו לגיבור המטוס: "אתה אריה"בבלי|20:00שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודם"היינו בטוחים שנמות": נוסעי הטיסהבבלי|20:00שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:העמותה תובעת את הבבא ברוךבבלי|19:05שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםבנו של האדמו"ר ממעז'בוז' אושפזבבלי|19:05שזה יכול להיות הילדים שלך! עזרו לנו להחזיר אותם לחיק היהדות>>>בשיתוף יד לאחים|מקודםנתניהו בדרך לנתב"ג לקבל את הנוסעיםבבלי|18:42שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם
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