בסוף חודש יולי השנה הטילה רשות המיסים עיקול על רכוש ונכסים בחצר הבבא סאלי זיע"א, בעקבות חובות מס המיוחסים לרב ברוך אבוחצירא, הבבא ברוך. כעת הגיע הסכסוך לכותלי בית המשפט, לאחר שהעמותה להנצחת הבבא סאלי הגישה תביעה הצהרתית נגד רשות המיסים ונגד בנו של הצדיק.

התביעה הוגשה לבית משפט השלום באשדוד. במסגרתה מבקשת העמותה לקבוע כי חובות המס המיוחסים לבבא ברוך אינם קשורים אליה כלל. הרב ברוך אבוחצירא הוא בנו של מרן הבבא סאלי זיע"א, והוא עומד בראש החצר מאז פטירת אביו.

על פי כתב התביעה, העיקולים שהטילה רשות המיסים חלים על רכוש ונכסים הנמצאים בחצר. אולם העמותה טוענת כי אותם נכסים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית, ולפיכך אין כל קשר בינם לבין חובות המס המיוחסים לבבא ברוך באופן אישי.

בעקבות כך מבקשת העמותה מבית המשפט להצהיר כי החובות אינם חובותיה, ולהורות לרשות המיסים לבטל מיד את הליכי הגבייה ואת העיקולים שהוטלו על הרכוש והנכסים.

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זו אינה ההסתבכות הראשונה של הבבא ברוך מול רשות המיסים. באוגוסט 2022 חויב הרב על ידי בית המשפט לשלם מיליוני שקלים בגין הכנסות בהיקף של כ־59 מיליון שקלים, שנצברו בין השנים 2003 ל־2011.

רשות המיסים טענה באותו הליך כי מדובר בהכנסות ממשלח יד החייבות במס כחוק. הבבא ברוך טען מנגד כי הכספים היו מתנות אישיות, וכי בחלק מהמקרים שימש צינור להעברת הכספים לעמותות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענותיו וקבע כי מדובר בהכנסות החייבות במס.

כעת צפוי בית משפט השלום באשדוד להכריע בשאלה אם ניתן לקשור את נכסי העמותה לחובות המס המיוחסים לבבא ברוך, ואם יש לבטל את העיקולים שהוטלו עליהם.