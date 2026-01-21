היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת האירוסין לנכדת הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, נכד סידנא בבא סאלי ורו"מ 'מאור ישראל' בת לבנו הדיין רבי דוד בוסו, חתן הראב"ד הגאון רבי ברוך שרגא, עם החתן מאיר אזולאי, מבחירי ישיבת מיר ברכפלד (חרדים)
לקראת הילולת הבבא סאלי זיע"א שתתקיים בעוד כחודש, במשרד לשירותי דת ובמשטרה משלימים את ההכנות לקליטת עשרות אלפי מתפללים | מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: " המחויבות העליונה היא לשלומם הגשמי של המשתתפים, לצד שימור האווירה הרוחנית של האירוע" (חרדים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש, ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו כקש"ת הגה"צ רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל מספינקא, שעלה למרומים בחטף בעת חזרתו ממסע הלווייתו של הבבא סאלי זי"ע | בטיש השתתפו אישי ציבור מכובדים לצד רבני הקהילות בעיר (חסידים)
בימים אלו מתכוננים במשטרה ובמשרד לשירותי דת להילולת הבבא סאלי זיע"א | במלאת 41 שנה להסתלקותו של הצדיק, במשטרה ובמשרד הדתות מפיקים לקחים מהילולות קודמות, ובפרט מאירועי מירון, במטרה להבטיח את שלום הציבור שיגיע במוצאי שבת, ד' שבט, לפקוד את הקבר הקדוש בעיר נתיבות (חדשות, חרדים)