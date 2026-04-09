רשות המיסים הכריזה על נוהל חדש לגילוי מרצון, שיאפשר למשתמטי מס להודות בהעלמות, לשלם את חובם - ולהימנע מהליך פלילי | ההליך, שגובש לאחר מאבק ממושך מול משרד המשפטים, יהיה בתוקף לשנה בלבד ויסומן כמבצע אחרון מסוגו | הבקשות יוגשו בטופס מקוון ויחולו על כלל סוגי ההכנסות, כולל נכסים דיגיטליים | הנוהל החדש מבטא הקשחה משמעותית לעומת נהלים קודמים, עם ביטול האפשרות להגשה אנונימית והחמרת תנאי הדיווח (חדשות בארץ)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)