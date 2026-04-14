הארכת הקפאת הליכי אכיפה והוצאה לפועל עד 29 באפריל

רשות המיסים ( צילום: FLASH90 )

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, הודיע על הארכת הקפאת הליכי האכיפה וההוצאה לפועל עד ליום 29 באפריל הקרוב, זאת בעקבות ההשלכות הכלכליות הנרחבות של מבצע שאגת הארי על המשק הישראלי.

על פי ההחלטה שפורסמה, במהלך תקופת ההקפאה לא יוטלו עיקולים חדשים על נישומים ולא יינקטו הליכי הוצאה לפועל, למעט במקרים חריגים שיאושרו במיוחד. ההחלטה מהווה המשך לסדרת הקלות שנקטה רשות המסים מאז פרוץ המלחמה. היקף הנזקים במשק כזכור, מאז תחילת מבצע שאגת הארי הוגשו עשרות אלפי תביעות לקרן הפיצויים בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה מהתקפות הטילים האיראניות. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, הוגשו כ-28,237 תביעות בגין נזקי רכוש, מהן 18,408 תביעות בגין נזק למבנה - הקטגוריה הגדולה ביותר. צוותי קרן הפיצויים פועלים ברחבי הארץ במאמץ נרחב לטיפול בתביעות. כ-65 צוותים, המלווים במהנדסים ושמאים, פרוסים באזורים שנפגעו בכבדות - 24 צוותים באזור המרכז, 16 צוותים באזור הצפון ו-24 צוותים נוספים באזור ערד, אשתאול ודימונה.

זירת הנפילה בבית שמש ( צילום: חיים צח / לע"מ )

הקלות נוספות לציבור

במקביל להקפאת הליכי האכיפה, רשות המסים הפעילה בשבועות האחרונים מסלול מהיר להגשת תביעות בגין נזק למבנה ותכולה בסכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

יצוין כי בנוסף לנזקי המבנים, הוגשו גם 2,594 תביעות בגין נזק לתכולה וציוד, 6,617 תביעות בגין נזק לרכב ו-618 תביעות בגין נזק אחר. הנתונים משקפים את היקף הפגיעה הרחב במשק הישראלי בעקבות המתקפות האיראניות.

זירת נפילה בשוהם ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

ההחלטה על הארכת הקפאת הליכי האכיפה מגיעה בעת שהמשק עדיין מתמודד עם השלכות המלחמה. רשות המסים ממליצה לנישומים שנפגעו מהמצב לפנות למסלול המהיר במידת האפשר, על מנת לקבל מענה מהיר יותר לתביעותיהם.