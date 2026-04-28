ועדת הכספים אישרה מתווה פיצויים נרחב למי שנפגע ב'שאגת הארי'

ועדת הכספים של הכנסת הגיעה היום (שלישי) להסכמות משמעותיות בנוגע למתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע 'שאגת הארי'. יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, הציג בפתח הדיון שורה של שיפורים והקלות שגובשו בשיתוף עם ראש הממשלה ושר האוצר.

"יש הסכמה שחמשת הימים הראשונים של המלחמה, בהם העובדים לא יכלו לעבוד כי המשק היה סגור, יהיה אפשר להכיר בימים האלה כחל"ת", מסר מילביצקי. "זה אירוע דרמטי, שנולד כתוצאה מהבנה של רה"מ ושר האוצר את הסיטואציה, וזה נעשה בעידודם והסכמתם ובשת"פ אתנו, מגיע להם כל הכבוד על הדבר הזה".

שינויים במתווה המלונאות והתיירות

בנושא ענף המלונאות הושג הישג משמעותי. "לעניין מלונאות שנת ההשוואה תהיה 2023 כפי שביקשנו", הבהיר יו"ר הוועדה. עם זאת, בנושא התיירות הנכנסת הובהר כי לא ניתן יהיה ליצור התייחסות נפרדת במסגרת החוק הרוחבי.

"לגבי התיירות הנכנסת אנחנו לא נוכל במסגרת החוק לייצר התייחסות נפרדת כפי שקיווינו, הדבר יבוא לטיפול ע"י משרד התיירות", ציין מילביצקי. "יש מגעים לעניין כך כעת ונלווה זאת. בגלל שהחוק הזה רוחבי, לבוא ולייצר קריטריונים ספציפיים ולהבדיל מענפים אחרים זה מייצר בעיתיות גדולה מאוד, ולכן לא נכון לעשות את זה במסגרת החוק הזה".

פתרונות לנשות מילואימניקים וגנים פרטיים

בנושא נשות המילואימניקים הושג מענה מלא לבקשות. "נשות המילואימניקים, הנושא גם יקבל מענה כפי שביקשנו", אישר יו"ר הוועדה. כמו כן, בנושא הגנים הפרטיים הוחלט על שינוי משמעותי בחודשי ההשוואה.

"נושא הגנים הפרטיים – נאפשר לייצר את אותו החזר כספים גם להורים ולאפשר את חודשים מאי יוני כחודשים אותם יהיה אפשר לבדוק ולא מרץ ואפריל, לבחירה, מה שיאפשר את הטיפול בסוגיה", הסביר מילביצקי.

פתרון לסוגיית הארנונה ביישובי קו העימות

אחד השינויים המשמעותיים נוגע לאופן התשלום של רכיב הארנונה ביישובי קו העימות. "בנושא של ארנונה ביישובי קו העימות, התשלום בגין רכיב הארנונה יועבר ישירות ממס רכוש לרשות המקומית", הודיע יו"ר הוועדה.

מהלך זה נועד למנוע מצב בעייתי. "כך שלא יווצר מצב שהתשלום מועבר יחד עם שאר הכסף של הפיצוי לבעלי עסקים, כך לא תפתח חזית בגין תשלום ארנונה לבעלי עסקים שלא שילמו בזמן", הבהיר מילביצקי.

הסדרים נוספים: חל"ת, עוסקים פטורים ועמותות

בנושא ימי החופש הושגה הסכמה עם ההסתדרות. "בנוסף הגענו להסכמה לגבי יום חופש עם ההסתדרות", מסר יו"ר הוועדה. "לגבי החל"ת, מוסכם שלא יישארו כמו שהיום, שכל יום חופש יוציא את העובד מהאפשרות של הכללות במסלול, בנוסף המתווה יהיה של לחיצת כפתור ל-5 שנים".

בנושא העוסקים הפטורים נמסר כי "אנחנו בחידודים מה ואיך, כן תהיה הצמדה למדרגות מ-120 עד 300. אנחנו בבדיקות לגבי מה ואיך מטפלים בין ה-12 ל-120". לגבי העמותות הוחלט על תוספת תקציבית: "בנושא העמותות נוסיף בין 30 ל-40 מיליון ₪ תמיכה בעמותות".

תקווה לעסקים בצפון

יו"ר הוועדה סיים את דבריו בהתייחסות ליישובי הצפון. "הנושא של יישובי הצפון ועסקים בצפון, זה בתהליך גיבוי ואני מקווה שתהיה לנו בשורה משמעותית מאוד בקרוב לבעלי העסקים בצפון, גם מעבר לקו העימות, הכיוון חיובי מאוד", אמר מילביצקי.

ההסכמות שהושגו בוועדת הכספים מהוות צעד משמעותי להקלה על בעלי עסקים שנפגעו במהלך מבצע 'שאגת הארי', ומשקפות הבנה של הצורך במענה מהיר ויעיל למשק הישראלי בעת משבר.