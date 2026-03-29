זירת נפילה בנהריה ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

צוותי קרן הפיצויים ממשיכים במאמץ נרחב ברחבי הארץ, כאשר עד הבוקר (ראשון) הוגשו 21,552 תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו מאז פרוץ מבצע שאגת הארי.

הנתונים, שפורסמו הבוקר על ידי דוברות רשות המסים, מצביעים על היקף משמעותי של פגיעות ברכוש אזרחי בעקבות ירי הטילים והמתקפות האיראניות. על פי הנתונים שפורסמו, 74 צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, המלווים במהנדסים ושמאים, פועלים כעת בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו. הצוותים פועלים בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות בשטח, כאשר הפריסה הגיאוגרפית משקפת את מוקדי הפגיעה העיקריים.

זירת נפילה בשוהם ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

פריסת הצוותים ברחבי הארץ

מתוך 74 הצוותים הפועלים, 35 צוותים נמצאים באזור ערד, דימונה, בית שמש ואשתאול - אזורים שספגו פגיעות קשות במהלך המלחמה. 23 צוותים פועלים באזור המרכז, ועוד 12 צוותים באזור הצפון.

בנוסף, 4 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים, ומסייעים להם בהגשת תביעות.

חלוקת התביעות לפי סוגים מעלה כי 14,190 תביעות הוגשו בגין נזק למבנה - הקטגוריה הגדולה ביותר. 2,099 תביעות הוגשו בגין נזק לתכולה וציוד, 4,798 בגין נזק לרכב ו-465 בגין נזק אחר.

יצוין כי מבין כלל התביעות שהוגשו מאז ה-28 בפברואר, 17,670 הן תביעות שבהן כבר ביקר שמאי במקום ואמד את הנזק או תביעות שהוגשו במסלול המהיר שבו אין צורך בביקור שמאי - המהוות 82% מכלל התביעות.

זירת הנפילה בבית שמש ( צילום: חיים צח / לע"מ )

תל אביב בראש רשימת הנפגעים

חלוקת התביעות לפי ישובים בולטים מעלה תמונה ברורה של מוקדי הפגיעה: תל אביב-יפו מובילה ב-4,489 תביעות, באר-שבע עם 2,840 תביעות, ערד עם 2,005 תביעות, בית-שמש עם 1,390 תביעות ודימונה עם 1,282 תביעות. פתח-תקווה רשמה 778 תביעות, ראשון לציון 538, רמת-גן 500, בני-ברק 473 ורמלה 343 תביעות.

כאשר בוחנים את החלוקה לפי מוקדים אזוריים, מוקד תל אביב רשם 9,359 תביעות, מוקד אשקלון 8,330 תביעות, מוקד עכו 2,445 תביעות, מוקד טבריה 931 תביעות, מוקד ירושלים 440 תביעות ומוקד אילת 47 תביעות. נתונים אלה מעידים על היקף הנזק הרחב שנגרם לרכוש האזרחי ברחבי הארץ.

זירת נפילה במרכז הארץ, השבוע ( צילום: פלאש 90 )

המסלול המהיר - פתרון לעומס

נזכיר כי ישנה אפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ₪. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 3,198 תביעות במסלול זה - מסלול שנועד לזרז את הטיפול במקרים הפשוטים יותר.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.