רשות המיסים ניהלה חקירה נגד ח"כ גולדקנופף; אלו האשמות כלפיו

טלטלה במערכת הפוליטית ובענף הנדל"ן עם חשיפת חקירה מורכבת שניהלה רשות המיסים נגד שר הבינוי והשיכון, ח"כ יצחק גולדקנופף. על פי הפרסום של העיתונאי אבישי גרינצייג, החוקרים בדקו שורה של אי סדרים כספיים, עבירות מס ועסקאות מקרקעין משפחתיות מעוררות תהיות.

חלק ניכר מהחשדות נוגע באופן ישיר לנכסים של עמותת החינוך הענקית "בית יעקב", אותה הקים וניהל השר במשך עשרות שנים, ושנמצאת כיום תחת ניהולו הרשמי של בנו.

במרכז החקירה עומדות כמה פרשות נדל"ן רגישות, ובראשן החשד כי דירה השייכת לעמותת "בית יעקב" הציבורית נמכרה לנכדתו של גולדקנופף במחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק, ולאחר מכן הועברה לידיה כ"מתנה" במסלול שנועד להתחמק מתשלומי מס.

במקביל, חוקרי הרשות בדקו עסקה נוספת שבה בנו של השר העניק לו חצי דירה במתנה פטורה ממס, וזו נמכרה כעבור זמן קצר לצד שלישי במה שנראה כניסיון לעקוף את חבות המס כחוק.

עוד עלה מהחקירה כי השר שילם סכומי מס משמעותיים באיחור ניכר, וזאת רק לאחר שניסיון קודם מצדו להעלים את אותן הכנסות מהרשויות נכשל והתגלה. חוקרי רשות המיסים ניהלו גם בדיקה קפדנית לגבי מקורות המימון האמיתיים של חלק מנכסי הנדל"ן הרבים שמחזיק גולדקנופף, אך בשלב זה לא הצליחה הרשות להניח את ידה על ראיה חותכת, המוגדרת כ"אקדח מעשן", שתוכיח עבירה פלילית ברורה בנוגע למקור הכספים.

לצד החשדות הפיסקליים, החשיפה חושפת התנהלות מטרידה של גולדקנופף בכובעו הממלכתי כשר הבינוי והשיכון של מדינת ישראל.

על פי הממצאים, גולדקנופף ניצל את מעמדו ונהג להעלות באופן קבוע, במהלך ישיבות עבודה מקצועיות ורשמיות שקיים עם ראשי ערים, דרישות ושאלות ספציפיות בנוגע לגני הילדים של עמותת "בית יעקב" המשפחתית. התנהלות זו, המתרחשת בעודו שר מכהן, מעלה חשש כבד לניגוד עניינים חריף ובוטחה של סמכות שלטונית לטובת אינטרסים פרטיים.