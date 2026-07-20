החלטה תקדימית של בית המשפט העליון מסבכת את הפרשה הכאובה של משפחות חרדיות שרכשו דירות בפרויקט המגורים הענק במתחם הסופרים בבני ברק. השופטת רות רונן הורתה על איחוד הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת "ארזי הנגב" ובעל הקבלן עודד שריקי, עם התביעה האזרחית של 184 רוכשי דירות - והעבירה את שני ההליכים לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

ההחלטה מעוררת סערה בקרב הרוכשים והמשפטנים, שחלקם חוששים כי איחוד התיקים דווקא יעכב את סעד הפיצויים שהמשפחות מייחלות לו כבר שנתיים. מנגד, בית המשפט מקווה כי הריכוז ימנע דיונים כפולים והכרעות סותרות.

מאבק משפטי סביב פרויקט המגורים הענק

במרכז הפרשה עומדות טענות של מאות משפחות שרכשו דירות בפרויקט הנרחב שהקימה החברה בשכונת "איילת השחר" (מתחם הסופרים) בצפון-מזרח בני ברק. לפי הטענות, הדירות נמסרו באיחור ניכר, מבלי שהחברה שילמה את הפיצוי המלא המגיע לרוכשים על פי חוק המכר.

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עיריית בני ברק והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שצורפו כצדדים שלישיים להליכים, פנו לבית המשפט העליון בבקשה לרכז את כלל הדיונים תחת סמכות שיפוטית אחת. חברת "ארזי הנגב" תמכה בבקשה וביקשה לנהל את הדיונים בתל אביב, אך רוכשי הדירות, התובע הייצוגי, המדינה ותאגיד המים התנגדו בתוקף.

השופטת רונן הכריעה לטובת איחוד הדיונים, תוך שהיא מציינת כי ריכוז התיקים בפני הרכב שיפוטי יחיד ימנע דיונים כפולים, יחסוך במשאבים וימנע סיכון של הכרעות סותרות בשאלות העובדתיות והמשפטיות - בראשן האחריות לאיחור במסירה והזכאות לפיצוי.

"מפלצת דיונית": החשש מעיכוב נוסף

עו"ד עמנואל יוזוק ממשרד "יוזוק-מלכין ושות'", המייצג את 184 הרוכשים בתביעה האזרחית בתל אביב, מזהיר מפני השלכות ההחלטה. "החלטת בית המשפט העליון יוצרת מצב שבו הרוכשים שהגישו את תביעתם לפני כמעט שנתיים, עלולים לראות את הפיצויים להם הם זכאים בעיכוב עוד יותר משמעותי", הוא מסר.

לדבריו, "בתובענה ייצוגית קיים קושי לאתר את קבוצת הנפגעים ולכמת את הנזק. לעומת זאת, בתביעה לאיחור במסירה מדובר בקבוצה ידועה ומוגדרת, שלכל אחד מהם נגרם נזק פרטני שהוגדר היטב על ידי חוות דעת שמאי. חיבור ההליכים עלול ליצור 'מפלצת דיונית' שתאריך את הסבל של המשפחות."

עו"ד יוזוק הדגיש את המצוקה הכלכלית הקשה שבה נתונות המשפחות: חוק המכר מחייב פיצוי סטטוטורי שהקבלן אינו יכול להתנות עליו, והחוק נועד להגן על רוכשים שנאלצים לשאת בו-זמנית בתשלומי משכנתא ובתשלומי שכר דירה. בפועל, הרוכשים נגררים כבר שנתיים בערכאות.

הפרויקט הענק והטענות נגד החברה

הפרויקט המדובר הוא חלק מתוכנית 'מחיר למשתכן' במתחם הסופרים, המקיף כ-3,000 יחידות דיור. כמחצית מהדירות בשכונה הוקמו על ידי חברת "ארזי הנגב", שנטלה על עצמה מגה-פרויקט של 33 בניינים. הדירות של התובעים מתפרסות על פני 7 בניינים.

אצל מרבית הרוכשים נקבע מועד המסירה המקורי לתחילת ספטמבר 2024, אך בפועל נרשמו עיכובים של כשישה חודשים עד שנה, וחלק מהדירות טרם נמסרו בזמן. לפי טענות הרוכשים, הודעה ראשונה על עיכוב צפויה נמסרה להם רק בינואר 2024, ומאז נשלחו הודעות דחייה נוספות, תוך שהחברה מתנערת מפיצויים.

עיכובי המסירה פגעו קשות ביכולת המשפחות לתכנן את חייהן, לרשום ילדים למוסדות חינוך בבני ברק ולהאריך חוזי שכירות. במכתבים שנשלחו לרוכשים, טענה החברה כי העיכובים נובעים מגורמים חיצוניים - מחלוקות עם רמ"י ועיריית בני ברק על הקמת גשר הרלינג וקירוי המסילה, עיכובים של חברת החשמל, ואף נזקי המלחמה.

בכתב התביעה נטען כי הרוכשים הפכו בני ערובה במאבקי הכוח שבין היזם לרשויות: "לא ייתכן שרוכשי הדירות ישלמו את המחיר על מחלוקות בין הנתבעת לעירייה. בנוסף, נראה כי פרויקט בסדר גודל כזה היה גדול על החברה, שלא לקחה מקדם ביטחון למניעת איחורים."

מה צפוי בהמשך?

השופטת רונן הבהירה בהחלטתה כי היא מעניקה שיקול דעת רחב לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט שידון בתיקים המאוחדים יוכל להחליט אילו שאלות משפטיות ועובדתיות יידונו במשותף ואילו בנפרד, והאם נכון לנהל את התיקים במקביל או להכריע בהליך אחד לפני המשך השני.

בעוד המערכת המשפטית מקווה כי המהלך יביא לייעול ולפתרון מקיף, מאות המשפחות החרדיות במתחם הסופרים נותרות בעין הסערה - ממתינות לראות האם איחוד התיקים יביא לסוף המסכת הכאובה, או רק ירחיק את יום הפיצוי.