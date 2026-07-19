דרמה בבני ברק: דיירי בניין ברחוב בר אילן פונו מבתיהם בחשש ליציבות

דיירי בניין ברחוב בר אילן בבני ברק פונו הבוקר (ראשון) מבתיהם, לאחר שהתגלה חשש ליציבות המבנה. האירוע החריג, שהתרחש בשעות הבוקר המוקדמות, הוביל לגיוס כוחות חירום רבים למקום ולפינוי מלא של הדיירים.

סמוך לשעה 09:00 התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה על חשש למבנה מסוכן ברחוב בר אילן. צוותי כיבוי מתחנת בני ברק הוזעקו במהירות למקום, ביצעו הערכת מצב ראשונית והזעיקו את משטרת ישראל ואת מהנדס העיר לבדיקה מקיפה.

לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, התקבלה החלטה חד משמעית: פינוי מיידי של כלל הדיירים. ההחלטה התקבלה מתוך חשש ממשי ליציבות המבנה, והדיירים נאלצו לעזוב את בתיהם עד להשלמת הטיפול ובחינה מעמיקה של מצב המבנה.

כוחות כבאות והצלה שפעלו במקום ליוו את תהליך הפינוי והקפידו על ביצועו בצורה מסודרת ובטוחה. הדיירים פונו למקומות חלופיים, בעוד שהבניין עצמו הוכרז כאזור סגור עד לסיום הבדיקות.

קריאה לציבור להימנע מהתקרבות

בכבאות והצלה הוציאו קריאה ברורה לציבור: להישמע להנחיות כוחות החירום ולהימנע מהתקרבות למבנה עד לסיום הטיפול באירוע. הקריאה מודגשת במיוחד לאור החשש הממשי מקריסת המבנה או נזקים נוספים.

בשלב זה טרם ברור מהו לוח הזמנים המשוער לסיום הבדיקות ולאפשרות חזרת הדיירים לבתיהם. מהנדס העיר צפוי לבצע בדיקות מקיפות במהלך היום ולהחליט על המשך ההליכים.