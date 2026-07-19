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צעיר פונה באורח בינוני

ירי נשמע מתוך דירה בעיר החרדית אלעד; כוחות החירום במקום 

מדיווחים בשעה האחרונה עולה על אירוע ירי שהתרחש בתוך מבנה מגורים בעיר החרדית אלעד | כוחות החירום נמצאים במקום, הערכה ראשונית כי מדובר באירוע פלילי (חדשות) 

אמבולנס בדרך לזירה
אמבולנס בדרך לזירה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

קולות ירי נשמעו אחר הצהריים (ראשון) בעיר החרדית , כוחות הצלה הגיעו לדירה והמשטרה פתחה בחקירה.

לפי הדיווח שהגיע ל'כיכר השבת', לאחר בדיקה ראשונית נשלל חשד לאירוע לאומני וההערכה היא כי מדובר באירוע על רקע פלילי.

עוד עולה כי אדם אחד כבן 27 נפצע באורח בינוני, ופונה על ידי כוחות ההצלה לאחר שנפצע ברגלו.

המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע.

מהמשטרה נמסר:

"דוברות המשטרה:

לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אירוע אלימות בעיר אלעד, במהלכו נורה תושב העיר באורח בינוני ע״פ גורמי הרפואה.

שוטרי תחנת ראש העין ממרחב שרון הגיעו למקום, פתחו בחקירה מואצת ומבצעים סריקות אחר חשודים במעורבות באירוע.

מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע ככה"נ פלילי."

אלעדיריבבליפליטת כדור
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