( צילום: קובי ריכטר, כבאות והצלה )

פריצת דרך משמעותית בחקירת שריפת הענק שפקדה את יישוב חוות גלעד בשבת האחרונה: הלילה (בין ראשון לשני) נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה שהרסה עשרות בתים ועסקים ביישוב. המעצרים בוצעו בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב איו"ש, לוחמי צה"ל ויחידות החקירה של משטרת ישראל.

( צילום: קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל )

שינוי גירסה: מהצתה לחשד למעורבות

שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט בעניינם, לרבות לעניין הבאתם לדיון בהארכת מעצרם. כוחות הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ומיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפגיעה בביטחון הציבור וברכושו.

יצוין כי בשלב ראשון של החקירה, צוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש. עם זאת, המעצרים שבוצעו הלילה מעלים חשד למעורבות מכוונת של החשודים בגרימת השריפה. בהודעת המשטרה נאמר תחילה כי מדובר בהצתה, אך בהמשך שינו גירסה וטענו רק כי החשודים נעצרו "בחשד למעורבות בגרימת השריפה".

באירוע המקורי פעלו 41 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, עשרה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל. כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם, ובנס גדול האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

"זהו טרור וצריך להתייחס לזה כאל טרור"

בוועד היישוב חוות גלעד אמרו בתגובה כי "ימים ספורים לאחר האסון הכבד שבו עלו באש עשרות בתי משפחות ביישוב ומשפחות רבות נותרו ללא קורת גג, אנו מתבשרים על מעצרם של שני חשודים במעשה. ועד היישוב מודה לכוחות הביטחון והמשטרה על הפעילות המהירה שהובילה למעצר".

"אנו דורשים מרשויות החוק למצות את החקירה עד תום, לפעול בנחישות ולהטיל את העונשים החמורים ביותר הקבועים בחוק על האחראים למעשה נפשע זה" הוסיפו וקראו. לדבריהם, "זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור!".

"תושבי חוות גלעד ממוקדים כעת כולם במאמצי השיקום, בבנייה מחדש ובתמיכה במשפחות שאיבדו את ביתן" סיכמו ביישוב. "אנחנו רוצים להודות לעם ישראל על התמיכה החשובה בתושבים".

כזכור, במהלך השבת דווח על סדרת שריפות שפרצו בשומרון ובצפון הארץ. מוקד האירוע המרכזי היה בחוות גלעד שבשומרון, שם חדרה האש אל תוך היישוב, כילתה 13 בתים, מוסך ומחסן עצים והובילה לפציעתם של שני לוחמי אש ולפינוי תושב שנפגע באורח קל. השריפה החלה סמוך למצפה ישי שבקדומים, ובשל הרוחות העזות התפשטה במהירות לעבר חוות גלעד וחדרה אל תוך היישוב.