״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
ארבע שנים לאחר שנעלמו עקבותיו של הנער החרדי הנעדר מוישי קליינרמן, לאחר ביקורו בהר מירון, במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית | ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה (בארץ)
אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש נעצרה על ידי שוטרי מחוז ש״י לאחר שפרסמה דברי הסתה ביום השנה ה-30 לחיסולו. בין פרסומיה ציינה: ״עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך״ | גם תושב שכם נעצר בגין פרסומי הסתה במרשתת (ביטחון)
מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה השלימו הערב את חילוצה של צעירה בשנות העשרים לחייה, שנתקעה עם רכבה באפיק נחל תקוע שבמדבר יהודה בזמן מזג אוויר סוער. הצעירה יצאה לנהיגת שטח באזור, אך הגשמים העזים שהחלו לרדת הפכו את הדרך בכניסה לנחל לחלקה ומסוכנת והותירו אותה ללא יכולת להתקדם או לסגת | כך היא חולצה (חדשות)
המבצע החל בראשון בבוקר והתמקד ב-31 יעדים שביצעו 44 עבירות בתחום גניבות הרכב | במהלך המבצע נתפסו 9 כלי רכב גנובים, ונעצרו 27 חשודים – חלקם תושבי ישראל וחלקם פלסטינים | בנוסף נתפסו כלי פריצה, כולל מחשב להנעת כלי רכב, ו-11 טלפונים ניידים | תיעוד מהמבצע (משטרה)
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י שוחח עם ראשי הרשויות בבנימין והשומרון, בעקבות אירועי האלימות האחרונים ואמר: "נטפל יחד בקומץ הפורעים הקומץ הזה לחלוטין לא מייצג את ההתיישבות שהיא שומרת חוק, חיובית ומתנדבת. לא נאפשר פגיעה בקשר בין משטרת ישראל להתיישבות" (משטרה)
במסגרת ההיערכות של יחידות מחוז ש״י לקראת חג הפסח, נערך תרגיל פתע רחב היקף בכלל תחומי המחוז שהחל בשעות הלילה ונמשך עד שעות הבוקר המוקדמות, במסגרתו תורגלו תרחישים שונים כמו חדירת מחבלים ליישובים, ירי מרכב חולף, אירוע בני ערובה, היתקלויות עם מחבלים ועוד | צפו בתרגיל (משטרה)