לאחר תקיפת עובדי רשות המסים: זייברט נפגש עם מנהל הרשות וגינה את האלימות

לאחר ימים של מתיחות בין עיריית בני ברק לרשות המסים, התקיימה הערב (ראשון) פגישה רשמית בין ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, לבין מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, בניסיון להביא להרגעת הרוחות ולהמשך שיתוף הפעולה בין הצדדים.

בפגישה, שנערכה בלשכת ראש העיר, השתתפו גם סמנכ”ל בכיר לשירות לקוחות ברשות המסים דוד רוטנברג, סמנכ”ל בכיר שומה וביקורת רובי בוטבול ומנכ”ל עיריית בני ברק ישראל אירנשטיין.

הפגישה התקיימה על רקע המשבר שנוצר בעקבות תקיפת עובדי רשות המסים במהלך פעילותם בשכונת קרית ויז׳ניץ בבני ברק בשבוע שעבר. בעקבות האירועים שיגר מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, מכתב חריף לראש העיר, שבו דרש לגנות באופן פומבי את מקרי האלימות ולהבטיח את ביטחונם של עובדי הרשות. במקביל הודיע כי עובדי רשות המסים לא ישובו לפעילות בעיר עד שיקבלו ביטחון כי יוכלו לבצע את עבודתם ללא חשש.

במהלך הפגישה קיימו הצדדים שיחה מקצועית, שבמסגרתה דנו בצורכי העיר ותושביה, באתגרים המשותפים ובדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין רשות המסים לעיריית בני ברק, תוך שימת דגש על מתן שירות מיטבי לציבור.

ראש העיר חנוך זייברט התייחס במהלך הפגישה למהומות שהובילו למשבר ואמר כי “אין מקום לאלימות בעיר התורה והחסידות, שאמונה על דרכיה דרכי נועם. עובדי הציבור ורשות המסים בכללם עושים את עבודתם נאמנה, בבני ברק כמו בכל עיר בארץ.”

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, אמר כי “רשות המסים תמשיך לתת שירות מיטבי לכלל תושבי העיר בני ברק כפי שנתנה עד עתה, ובעזרת השם תמשיך גם הלאה".

בהודעה משותפת שפרסמו עיריית בני ברק ורשות המסים נמסר כי הצדדים סיכמו להמשיך בעבודה משותפת, רציפה ומקצועית לטובת תושבי העיר, וכי שני הגופים ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא וחיובי, מתוך מחויבות למתן מענה יעיל ולקידום רווחתם של תושבי בני ברק.

הפגישה נערכה יממה לאחר שהמתיחות בין הצדדים הגיעה לשיאה, עם הודעת הסתדרות עובדי המדינה כי לא תאפשר לעובדי רשות המסים להיכנס לבני ברק, בטענה כי ביטחונם טרם הובטח. חרף ההודעה המשותפת של העירייה ורשות המסים, בשלב זה טרם פורסם שינוי בעמדת נציגות העובדים.