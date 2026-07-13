נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

מעמד היסטורי נרשם הלילה (שני) במליאת הכנסת: מליאת הבית אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה, ברוב מוצק של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים. החוק, שמעגן לראשונה בספר החוקים את מעמדה העליון של התורה, קובע כי "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל".

ההצבעה הדרמטית נחתמה בהצלחה למרות ניסיונות האופוזיציה להצר את צעדי הקואליציה. יצוין כי שני חברי כנסת מהליכוד שהודיעו על פרישתם - יולי אדלשטיין ודן אילוז - בחרו להצביע נגד החוק יחד עם האופוזיציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מאולם המליאה בעת ההצבעה הגורלית. גפני נרגש: "מצפן ערכי למדינה כולה" יוזם החוק, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, לא הסתיר את התרגשותו העצומה. "קם הדבר ונהיה. מדובר בצעד היסטורי מאין כמוהו במדינת ישראל", מסר גפני מיד לאחר ההצבעה. "במשך אלפי שנות גלות, לימוד התורה הקדושה היה כור ההיתוך והכוח הרוחני ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות". צבא ארה"ב חושף: כך נראה הנשק החדש שהשמיד בסיס איראני במצר הורמוז אליהו לוי | 18:37 "מדינת היהודים שבה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה כולה, ויבטא את ההכרה הציבורית והחוקתית כי לימוד התורה איננו רק זיכרון היסטורי של העבר, אלא היסוד האיתן שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו" גפני הבהיר כי מעתה, גם בחוקי היסוד הרשמיים, מדינת ישראל מצהירה ומעגנת את לימוד התורה כערך עליון ויסודי. החוק, שעבר בנוסח מרוכך יותר מהמקורי לאחר התנגדות היועץ המשפטי לכנסת, אינו כולל את הניסוח המקורי על "איזון מול ערכים אחרים", אך עדיין צפוי להוות משקל נגד לערך השוויון בפסיקות עתידיות. דרעי: "תשובה מוחצת למבקשי רעתנו" יו"ר ש"ס, אריה דרעי, מסר הצהרה נרגשת מיד לאחר אישור החוק. "משה אמת ותורתו אמת! היום רשמנו פרק מפואר בדפי ההיסטוריה של המדינה", הכריז דרעי. "לראשונה, ספר החוקים מכיר באופן רשמי ובדרגת חוק יסוד בערכה העליון והקדוש של התורה ובמעמדם המפואר של עמליה ולומדיה". דרעי לא חסך את שבט לשונו מאותם גורמים שניסו להילחם בלומדי התורה בשנה האחרונה. "התורה היא סוד קיומנו, היא שהפיחה בנו את הכוח לשרוד את תלאות הגלות ולשוב אל ארצנו", הדגיש. "החוק הזה הוא ניצחון מוחץ לעולם התורה, ותשובה ניצחת וברורה ליועמ"שית המודחת ולכל אלו שניסו שוב ושוב לרדוף, להצר ולהשפיל את בני הישיבות הקדושות". גם ח"כ יעקב אשר הצטרף למברכים והזכיר את מאמרו הנודע של רב סעדיה גאון: "'אין אומתנו אומה אלא בתורותיה'. זו הדרך שבה התחנכנו ושמרה עלינו אלפי שנים. עבור הציבור החרדי, לימוד התורה אינו הסדר פוליטי אלא דרך חיים יחידה".

נאומים מרגשים: פרוש ובן צור פנו לבני הישיבות

במהלך הדיון במליאה, נשאו חברי הכנסת החרדים נאומים מרגשים. ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) פנה ישירות לעשרות אלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים: "בן ישיבה יקר, אברך יקר, הדקות הבאות מוקדשות אליך", פתח פרוש בנימה רגשית. "אני מדבר אליך, בן הישיבה שמתחיל את סדר היום בשש וחצי בבוקר, ואחרי התפילה וארוחת בוקר הוא רוכן על הגמרא והסטנדר כמעט ברצף עד אחת עשרה בלילה".

פרוש המשיך ופנה לאברכים החיים בדוחק כלכלי: "אני מדבר אליך, האברך שחי משקלים בודדים, עמוק מתחת לקו העוני. אליך, ואל בני ביתך, אשת החיל שנושאת בעול הבית והפרנסה, רק כדי שתוכל להמשיך לחבוש את ספסל בית המדרש". לחברי האופוזיציה הוא מסר בחריפות: "אתם מצביעים נגד התורה הקדושה - בוז לכם!"

גם ח"כ יואב בן צור (ש"ס) נשא נאום מרגש בו הדגיש: "התורה היא תעודת הזהות שלנו, היא המצפן המוסרי שלנו, והיא אש התמיד שמחממת את ליבו של כל יהודי". בן צור הבהיר כי חוק היסוד בא לעגן את המובן מאליו - שלימוד התורה הוא ערך יסוד נעלה במדינת ישראל.

"תורתנו הקדושה" - הליצנות של האופוזיציה

אי אפשר לעבור על הדיון ההיסטורי מבלי להזכיר את מסכת ה"הטרלות" שהפגינו חברי האופוזיציה. מי שבכל ימות השנה מסיתים נגד לומדי התורה, גילו לפתע "אהבת תורה" יוצאת דופן וניסו להציף את המליאה במאות הסתייגויות מגוחכות.

במסגרת פיליבסטר ממושך, הגישו חברי האופוזיציה מאות הסתייגויות שבהן דרשו בציניות משעשעת לשנות מילים בנוסח החוק. בין ההצעות ה"מרגשות": במקום "התורה" יבוא "התורה הקדושה" או "תורתנו הקדושה" או "תורת הקודש", ובמקום "ערך יסוד" יבוא "יסוד מוסד" או "ערך עליון" או "ערך יסודי".

נציגי האופוזיציה חשבו שבדרך זו ישימו ללעג את נוסח החוק או יתישו את נציגי יהדות התורה וש"ס, אך עולם התורה הוכיח כי כוחו איתן ורוחו לא תישבר מליצנות ריקנית של מי שאינם יודעים צורת אות ודף גמרא מהו.

ראשי מפלגות האופוזיציה מסרו לפני ההצבעה בהודעה משותפת: "אנו קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה". עם זאת, הקואליציה המשיכה בדרכה והחוק אושר ברוב מוצק.

עו"ד אליעד שרגא ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ

כצפוי, העתירות המשפטיות לא איחרו לבוא. דקות ספורות לאחר אישור החוק בקריאה סופית, הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה דחופה לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את חוק היסוד החדש.

בעתירה נטען כי מדובר ב"ניסיון לעקוף את פסיקות בג"ץ הקודמות בעניין השוויון בנטל". לטענת העותרים, המטרה האמיתית שעומדת מאחורי החוק היא להעניק לבית המשפט "משקל נגד" חוקתי מול עקרון השוויון, ובכך להכשיר בעתיד פטורים והטבות כספיות לבני הישיבות.

עוד נכתב בעתירה כי החוק מבקש "למסד הפליה קבועה" וכי הוא נחקק בחיפזון ובדיל פוליטי ללא דיון ציבורי מעמיק. בתנועה לאיכות השלטון הצהירו כי יפעלו בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם כדי להביא לביטול חוק היסוד.

במערכת הפוליטית החרדית עוקבים אחר העתירה, אך מבהירים כי חוק היסוד החדש נועד בדיוק כדי להעניק את הגב החוקתי הנדרש לעולם התורה מול התערבות שיפוטית עתידית. כפי שציין ח"כ גפני: "חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה כולה".