מפתיע: הציבור החרדי מוביל במיצוי זכויות מענק העבודה

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה מחקר מקיף הבוחן את שיעורי המימוש של מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) בין שנות הזכאות 2013-2023. מהנתונים עולה תמונה מפתיעה: המגזר החרדי ניצב בראש טבלת מימוש הזכויות בארץ, עם שיעורי מיצוי הגבוהים משמעותית מכלל האוכלוסייה.

המענק, שנועד לצמצם את העוני ולעודד השתתפות בשוק התעסוקה, משולם ישירות לעובדים בעלי שכר נמוך העומדים בקריטריונים החוקיים. על מנת לקבלו נדרשת הגשת בקשה מקוונת באתר הרשות.

פער משמעותי בין המגזרים

על פי הממצאים, ביישובים בעלי רוב חרדי נרשמו שיעורי המיצוי הגבוהים ביותר, אשר נעו בעקביות בין 82% ל-87% לאורך כל התקופה הנבדקת. לעומת זאת, ביישובים יהודיים לא-חרדיים נע שיעור המימוש בין 65% ל-69% בלבד.

ביישובים הערביים נע המימוש בין 55% ל-67%, ובישובים הדרוזיים בין 56% ל-72%. יצוין כי הפער בין האוכלוסייה היהודית ללא-יהודית נסגר כמעט לחלוטין לאורך השנים, אך הפער בין הציבור החרדי לשאר האוכלוסייה היהודית נותר משמעותי.

ניסיון העבר - הגורם המשפיע ביותר

המחקר מצביע על כך שהגורם המשפיע ביותר על נכונות הפרט להגיש בקשה הוא ניסיון חיובי קודם. בין השנים 2014-2023, שיעור המיצוי בקרב זכאים שקיבלו את המענק פעם אחת בעבר עמד על 77%, לעומת 42% בלבד בקרב אלו שלא קיבלו אותו מעולם.

זכאים שקיבלו את המענק שלוש פעמים או יותר הציגו שיעור מימוש פנומנלי של למעלה מ-90% בשנים שלאחר מכן. ממצא זה מסביר חלקית את שיעורי המימוש הגבוהים במגזר החרדי, שבו קיימת מסורת של העברת מידע בין משפחות ושכנים.

גובה המענק משפיע על שיעור המימוש

מאפיין משמעותי נוסף שעלה מהמחקר הוא גובה הסכום המיועד. בשנת הזכאות 2023, כאשר סכום המענק עלה על 5,000 ש"ח, שיעור המימוש זינק ל-84% בקרב נשים ו-76% בקרב גברים.

מנגד, כאשר הסכום היה נמוך מ-500 ש"ח, נרשמו שיעורי מימוש נמוכים של 43% בקרב נשים ו-39% בקרב גברים בלבד. הממצא מצביע על כך שזכאים רבים מוותרים על סכומים קטנים בשל המאמץ הנדרש להגשת הבקשה.

פערים מגדריים במגמת צמצום

ברמה הארצית, שיעור המיצוי הכללי יציב ועומד על כ-70% בלבד. לאורך כל השנים נשים מימשו את הזכאות בשיעור גבוה מגברים, אך הפער הולך ומצטמצם.

בקרב נשים נרשמה עליה מ-72.4% בשנת 2013 ל-75.4% בשנת 2023. בקרב גברים נרשמה עליה משמעותית יותר - מ-53.3% בשנת 2013 ל-60.9% בשנת 2023. הנתונים מצביעים על שיפור בהנגשת המידע לגברים לאורך השנים.

מיקום גיאוגרפי אינו משפיע

המחקר מדגיש כי למדד הפריפריאליות, לריחוק הגיאוגרפי או לגודל היישוב אין השפעה מהותית על נתוני המימוש. ההבדלים המשמעותיים ביותר נובעים בעיקר מהשיוך הקהילתי והדתי של יישוב המגורים.

ממצא זה מצביע על כך שהגורם המרכזי לשיעורי המימוש הגבוהים במגזר החרדי אינו קשור לנגישות פיזית או טכנולוגית, אלא למודעות גבוהה יותר לזכויות ולתרבות של מיצוי זכויות סוציאליות.