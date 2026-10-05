עו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע לבית המשפט כי הוא מייצג את ראש הממשלה גם בפני ועדת גרוניס לחקר פרשת הצוללות. חדד הציג רשימה של מועדים שבהם יידרש להיות נוכח בדיוני הוועדה, ועשוי להיעדר מהדיונים במשפט ראש הממשלה.

מדובר ב-20 מועדים בין תחילת חודש נובמבר לסוף חודש דצמבר: שבעה מועדים במהלך נובמבר ו-13 מועדים נוספים בדצמבר.

הסוגיה התעוררה לאחר שעו"ד שרון קלינמן, סנגוריתו של נוני מוזס, המייצגת גם את מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג, ביקשה כי בימים שבהם תשמע הוועדה את ראיות המוזהרים לא יתקיימו דיונים בתיק 2000 במשפט ראש הממשלה.

עו"ד חדד עדכן כי גם הוא נדרש להשתתף בדיוני הוועדה. "המשמעות היא שגם הח"מ נדרש להיות נוכח בדיוני הוועדה המנויים לעיל, בפרט בימים בהם ראש הממשלה יידרש להעיד בפני הוועדה ובהם יידרש הח"מ לחקור עדים נוספים", כתב.

העמותה תובעת את הבבא ברוך בבלי | 30.09.26

חדד התייחס גם לקושי בקביעת העדים במשפט ראש הממשלה. "לכך יש להוסיף, כפי שידוע לבית המשפט הנכבד, כי מלאכת הבאת העדים מורכבת ממילא. המגבלה על זהות העדים ונושאי עדותם מקשה עוד יותר על מלאכה זו", כתב.

בסיום דבריו לא ביקש חדד במפורש לבטל את הדיונים החופפים, אלא העביר את הסוגיה להכרעת השופטים. "בנסיבות שנוצרו, הח"מ מביא את הנתונים לפתחו של בית המשפט הנכבד, לצורך הכרעה", כתב.

הדברים מגיעים כשבועיים לאחר שהשופטים מתחו ביקורת על קצב הבאת העדים מטעם ההגנה והבהירו כי יש לקדם את המשפט. ההגנה דיברה על כ-200 עדים במסגרת פרשת ההגנה.