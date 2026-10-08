מפלגת ש"ס פרסמה הודעה חריגה בעקבות ההפגנות הסוערות והאלימות שהתקיימו בירושלים ובבני ברק, ובה התנערה המפלגה מההפגנות באופן גלוי. לטענת ש"ס, מי שעומדים מאחורי ההפגנות הללו הם אנשי מחאת קפלן יחד עם גורמים קיצוניים.

בהודעת המפלגה נכתב: "המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ״שית, במטרה לפורר את גוש הימין, להשניא את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. זו התערבות בוטה וחסרת תקדים של מערכת המשפט ושל גורמים במשטרה הצבאית במערכת הבחירות".

עוד נמסר בהודעה: "על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן, שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים. המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה. ולציבור החרדי אנו קוראים: אל תתנו ליועמ״שית ולכסף של קפלן לחבל בתוכנו. אל תתנו להם לנצח!".

בתגובה לדברי ש"ס, נמסר מהוועדה להצלת עולם התורה: "לא שמאל ולא קפלן. ציבור יראי השם שמוביל לבדו את המאבק להצלת עולם התורה, עם ארגונים אפקטיביים שדואגים באמת לרווחתם ולהגנתם של בחורי הישיבות אברכי הכוללים הספרדים והאשכנזים - במימון עצמאי וללא חישובים פוליטיים. רק לשם שמים, ורק כדי להציל את עולם התורה מגזירת הגיוס הקשה".