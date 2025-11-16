ארגון אופטימי במיוחד המבקש להביא את עם ישראל מימין ומשמאל להסכמות רחבות, פנה באופן רשמי לאקדמיה ללשון בבקשה שאלו יפרסמו הודעה רשמית נגד השימוש במילים "קפלניסטים" או "ביביסטים" | לטענתם של הפונים, מדובר בעברית לא תקנית, ואולי בעיקר במילים מבזות שאינן מכבדות את השפה (מעניין)
בימים אלה מציינים 20 שנה לגירוש מגוש קטיף, צעד אווילי ונוראי שבסבירות לא מבוטלת כנראה גרם לטבח הנוראי בשמחת תורה | באותם ימים השתמשה המחאה נגד התכנית באלמנטים כתומים - שנועדו להביע את ההתנגדות לפינוי ולהזדהות עם המגורשים, מאז הפך הצבע הכתום לסמל בולט של תנועת ההתנגדות והזדהות עם גוש קטיף | יצאנו לבדוק את הסיפור והסיבה שמאחורי הצבע הכתום, ומחאות נוספות המאופיינות בצבעים שונים (מגזין)