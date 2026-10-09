המונים רבים ליוו למנוחות את הרבנית מרת שושנה כהן ע"ה, אמם של הרבנים הידועים לבית כהן, במסע הלוויה שהתקיים בהר המנוחות.

בהלוויה השתתפו גדולי הרבנים, בהם הרבנים הראשיים לישראל הגר"ד יוסף והגר"ק בר, וכן הראשון לציון הגרש"מ עמאר. לצדם הגיעו המוני אנשים ואישי ציבור שבאו לחלוק כבוד לאשה חשובה שהרבתה במצוות ובמעשים טובים כל ימי חייה, והותירה אחריה דור של בנים ובני בנים מרביצי תורה המקרבים רבבות לאביהם שבשמים בכל קצווי תבל.

בנה הגאון רבי זמיר כהן ביכה בהספדו, וציין כי כל הנהגותיה של אמו היוו דוגמה אישית בעיני כל מכריה. במיוחד הדגיש את מידת הסבלנות שגילתה בעוז, ובה חינכה את ילדיה. הגר"ז ציין כי כשיש לאדם ארבעה בנים רצופים, לא קל לגדלם כשהם ילדים קטנים עם כל ההתמודדויות, אך היא, במידת הסבלנות ומתוך דרכי נועם, הצליחה באהבה לגדלם לתורה. כל שאיפותיה ותשוקותיה היו רק לראות זרע ברך ה'.

בנה הגאון רבי זבדיה כהן ביכה אף הוא בהספדו, וציין את השקעתה בחינוך ילדיה מתוך אמונה תמימה וביראת שמים. כפי שסיפר, כשהיו ילדים והרגישו לא טוב, לא הלכו מיד לרופא, אלא תחילה אל המקובל הגר"י כדורי זצ"ל, ורק לאחר שהוא בירך הלכו לרופא. בכך, אמר, השרישה בהם אמונת חכמים.

הרב המשיך בהספדו: "הנה עומדים אנו בפרשת 'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ'. אצל המנוחה ע"ה השמים היו לפני הארץ, הדברים הרוחניים קודם כל, שמיים ואחר כך ארץ. עכשיו השמים מקבלים אותך בזרועות פתוחות, עם כל מה שהחדרת בנו כל השנים".

את ההספד חתם בדמעות לפני אמו המנוחה ע"ה: "תעמדי כעת לפני כיסא הכבוד, התחנני בעבורנו, עבור כל עם ישראל, עד נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים".