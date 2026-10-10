בעיצומו של מסע הבחירות, כשבועיים וחצי בלבד נותרו עד פתיחת הקלפיות, יצא ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז בקריאה פומבית למנהיג מפלגת 'אחי', הגאון רבי יוסף חיים אברג'ל, לסגור את מפלגתו ולהצטרף לתנועת ש"ס.
הפנייה הבלתי שגרתית נאמרה במהלך צילומי סרטון תמיכה רשמי שהקליט ראש הישיבה עבור מפלגת ש"ס. באמצע התיעוד, פנה הגר"צ מאזוז ישירות אל ידידו הגר"יח אברג'ל בבקשה שיחזור בו מהקמת המפלגה.
"שמעתי שידידי וחביבי, הרב הגאון הגדול, בנם של קדושים, הרב החיד"א אברג'ל, שהוא פותח מפלגה", אמר ראש הישיבה בפתח דבריו.
בהמשך הקליט את בקשתו המפורשת: "אני מאוד מבקש מעל במה זו – שיסגור את המפלגה ונתחבר ביחד, ונהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד בעזרת ה' יתברך ונראה הרבה הצלה בוודאי".
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