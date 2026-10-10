דבריו המלאים של הגר"צ מאזוז שליט"א דבריו המלאים של הגר"צ מאזוז שליט"א 10 10 0:00 / 0:31

בעיצומו של מסע הבחירות, כשבועיים וחצי בלבד נותרו עד פתיחת הקלפיות, יצא ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז בקריאה פומבית למנהיג מפלגת 'אחי', הגאון רבי יוסף חיים אברג'ל, לסגור את מפלגתו ולהצטרף לתנועת ש"ס.