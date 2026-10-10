מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי'

מפלגת 'הציבור החרדי' פרסמה את הרכב הוועדה הרוחנית המלווה את פעילותה: עשרה רבנים ישמשו כסמכות הרבנית העליונה של המפלגה ויתוו את דרכה. הוועדה תדון בסוגיות ציבוריות ועקרוניות שיעלו במהלך מערכת הבחירות ולאחר מכן. בראש הוועדה עומד הרב יהושע פפר, רב קהילת 'אור חדש' ברמות וראש 'מכון עיון'. חברי הוועדה הנוספים: הרב יוסף בן ארזה, רמ"י בישיבת 'משמר התורה' ומחבר סדרת הספרים 'יוסף דעת'; הרב כרמי גרוס, ראש ישיבת 'דרך חיים'; הרב אורי איינהורן, רב היישוב כפר שמריהו; והרב דניאל מיירס, רב קהילת 'מנורת המאור' בבית שמש.

כמו כן חברים בוועדה הרב דוב לודמיר, רב קהילה בבני ברק; הרב יצחק אדלרשטיין; הרב דניאל לפין; הרב משה קאולנד; והרב אברהם קימחי. במפלגה מסרו כי "הוועדה תעניק ליווי רבני שוטף לפעילות המפלגה, כאשר ההכרעות העקרוניות ייעשו בהתייעצות עם גדולי ישראל המתווים את דרך המפלגה".

יו"ר המפלגה מוטי לייטנר הבהיר לפני כשבוע כי המפלגה תמשיך במערכת הבחירות למרות הסקרים. "ההחלטה התקבלה. אנחנו מסתערים. לא נשרוף קולות לגוש הימין", אמר לייטנר. "ההיפך – עשרות אלפי חרדים שלא מתכוונים לצאת ולהצביע לעסקנים ישנים ומנותקים, ישימו בקלפי 'זך'".