יו"ר מפלגת כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, פרסם הצהרה חריפה שבה תקף את שני הגושים הפוליטיים והכריז כי ימשיך במערכת הבחירות עד הסוף. "אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה", הצהיר.

גנץ האשים את הפוליטיקאים משני הגושים בהתנגדות לאחדות שהוא מקדם. "הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית", אמר. לדבריו, "הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב".

גנץ הבהיר כי החליט להמשיך במאבק למען האחדות. "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף", הדגיש.

יו"ר כחול לבן התייחס גם לטענות בדבר 'שריפת קולות' והבהיר: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים". לדבריו, "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".

מפלגת כחול לבן הודיעה כי תצא בקמפיין נרחב תחת הסיסמה "בוחרים אחדות, מצילים את המדינה". הקמפיין נועד להדגיש לציבור הבוחרים שאין פתרון אחר מלבד אחדות וכחול לבן היא המפלגה היחידה במפה הפוליטית שמתחייבת לכך, על פי ההודעה.