יו״ר כחול לבן בני גנץ הציג שינוי כיוון פוליטי: "הגיע הזמן לזנוח את ׳רק לא ביבי׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳" | בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, גנץ הבהיר כי לאחר טבח השבעה באוקטובר הדבר אינו אפשרי | בנוסף מתח ביקורת על יאיר לפיד ונפתלי בנט (בכנסת)
הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי איזנקוט תקף את יו"ר כחול לבן, בני גנץ, כשקרא לו לפרוש אם יידרדר בסקרים. במקביל, האשים את ראש הממשלה נתניהו בסיכול עסקת החטופים ובהתעלמות מהמלצות מערכת הביטחון. בכחול לבן הגיבו בחריפות: "בלתי נתפס שאיזנקוט מתעסק בסקרים במקום בחטופים" (פוליטי)
הח"כ המסורתי ממפלגת כחול לבן הביע ביקורת על האשמות כלפי המגזר החרדי: "העובדה שכולם מתלהמים רק על החרדים, זה לא בסדר | לדבריו: יש ציבורים שלמים, כולל הערבים, שלא נושאים בנטל ונהנים ממה שיש למדינה לתת" (כנסת)
מפלגת כחול לבן בראשות ח"כ גנץ פרסמה הבוקר הודעה לפיה המפלגה פותחת היום את האפשרות להתפקד למפלגה - במטרה להגדיל את השורות לקהל הרחב ולהרחיב את מעגלי ההשפעה | על פי ההודעה, מדובר בתהליך ארוך לבנייתה ולהרחבת התהליכים שיאפשרו שיתוף של הציבור בקבלת ההחלטות (פוליטי)
יומיים לאחר הכרזתו כי בכוונתו לפרוש מהכנסת, ח"כ איזנקוט הגיש את מכתב ההתפטרות הרשמי ליו"ר הכנסת, כאשר על הנוסח הרגיל הוא הוסיף בכתב ידו: "אפעל באמונה ומחויבות ליצירת אלטרנטיבה מנהיגותית ראויה למדינת ישראל" (חדשות, פוליטי)
לאחר האיומים הפומביים של שני השותפים הבכירים בממשלה, מתברר שנתניהו בסיוע של אריה דרעי, פועלים מאחורי הקלעים לייצר אלטרנטיבה ומנסים ללחוץ את חבר הכנסת בני גנץ להצטרף לממשלה ובכך הם יוכלו להתקדם לכיוון עסקה עם חמאס, הסכמים מדיניים ופיתרון לחוק הגיוס | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
אומרים שלוויכוחים יש התחלה – אבל אין להם סוף, אז אומרים | ספר השיאים של גינס, כבר יותר מ-70 שנה, משמש כפוסק האחרון באינספור ויכוחים | מסע ציד בשמים הפתוחים של סלוב-היל שבאירלנד הוליד את הספר שיעשה סדר בפאבים של בריטניה | ואלו שיאים לא נכנסים לספר? וגם רשימה חלקית של שיאי כחול-לבן | שיא השיאים (מגזין)