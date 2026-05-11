ראש מטה השטח של כחול לבן התפטר • גנץ מנסה לשדר יציבות

הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת: לאחר הודעות הפרישה של איתן גינזבורג וחילי טרופר בשבוע שעבר, כעת מצטרף לשורת העוזבים גם שלומי יחיאב, ששימש בארבע השנים האחרונות כראש מטה השטח של המפלגה. על פי גורמים במפלגה, מסתמן כי מי שייכנס לתפקיד במקומו הוא איתמר ועקנין.

"כחול לבן הייתה ועדיין הבית שלי במשך תקופה ארוכה", מסר יחיאב בהודעתו. "במשך ארבע שנים אני מכהן כראש מטה השטח של כחול לבן, אני אוהב האנשים ומאמין בערכי המפלגה. בשלב זה לאור נסיבות אישיות החלטתי לסיים את התפקיד. מאחל הצלחה רבה לכולם".

גנץ מנסה לשדר יציבות

ברקע העזיבות הרבות, התייחס היום (שני) יו"ר המפלגה בני גנץ במהלך ישיבת הסיעה למצבה של כחול לבן, וניסה לשדר מסר של יציבות והמשך עשייה לקראת הבחירות המתקרבות. "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים, שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית - ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים", אמר גנץ בפני חברי הסיעה.

הפרישה של יחיאב מצטרפת לגל של עזיבות שפקד את המפלגה בשבועות האחרונים, בו רבים מחברי הכנסת של המפלגה עזבו אותה בזה אחר זה, כאשר חלקם חוברים למפלגות קיימות וחלקם מגששים אחר בית חדש.