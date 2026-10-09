עימות חריף התפתח בכנס בחירות של נפתלי בנט ויאיר לפיד במודיעין, כאשר אמה של אילן בר שלום ז"ל, שנספה באסון נחל צפית, הטיחה בבנט שאלות קשות על אחריותו לאסון בתקופת כהונתו כשר החינוך. העימות החל בשאלה על שרת התחבורה מירי רגב, אך התפתח במהרה לחילופי האשמות קשים והסתיים ביציאתה של האם מהאולם.

בנט ולפיד הגיעו לחוג בית המוני במתחם גריי בעיר במסגרת הקמפיין שלהם לקראת הבחירות. לאחר שנשאו דברים בפני המשתתפים, נפתח המפגש לשאלות מהקהל.

אחת המשתתפות פנתה לבנט בשאלה על שרת התחבורה מירי רגב ועל אחריותה בעקבות פרשת טיסת פליי דובאי והמחדלים שהתגלו בעקבותיה, כך דווח במקור ראשון.

"היא לא צריכה ללכת רק בגלל המחדל. לא קשור לפוליטיקה, היא שרת התחבורה הכושלת ביותר בתולדות המדינה בלי תחרות", השיב בנט. הוא הוסיף: "זה לא מספיק – על הדבר הזה צריך ועדת חקירה".

בנט ביקש להמחיש את חומרת האירוע והתייחס לאפשרות כאילו "לפני כמה ימים נהרגו 1,200 ישראלים – 200 על המטוס ועוד 1,000 כי המטוס התרסק בנתב"ג". את דבריו סיכם בקביעה: "היא צריכה לעוף", וזכה לתשואות מהקהל.

אלא שבשלב זה התברר כי לשואלת יש שאלה נוספת, אישית הרבה יותר. היא הציגה את עצמה כרותם בר שלום, אמה של אילן בר שלום ז"ל, שנספה באסון נחל צפית בשנת תשע"ח, בזמן שבנט כיהן כשר החינוך.

"למה אתה לא התפטרת במשמרת שלך כשהיית שר החינוך ולא דאגת לפקח על המכינות?", שאלה. "גרוע מזה, אתה החזקת באג'נדה שקראת לה 'בטיחות מאפשרת' – אתה ידעת על המערב הפרוע שהולך במכינות ואתה נתת לזה לקרות".

בר שלום המשיכה וטענה כי בנט התנגד בעבר להקמת ועדת חקירה בעקבות האסון. "ועוד דבר שעשית – לא הסכמת בשום אופן שיקימו ועדת חקירה", אמרה.

היא הזכירה מפגש שקיים בנט עם ההורים השכולים לאחר האסון: "אתה היית חמוש בשלושה עורכי דין והסברת לנו איך לא עושים משפטיזציה מכל דבר". לאחר מכן שאלה: "אני רוצה להבין: אם עכשיו אתה רוצה ועדת חקירה, למה אז לא הסכמת?"

בנט השיב כי לאחר האסון הגיע לבקר את המשפחות השכולות. "הלכתי אישית לכל אחת מהמשפחות, ישבתי אישית עם עשר משפחות, לא חמקתי. באתי לוועדת החקירה...", אמר.

בשלב זה קטעה אותו בר שלום ושבה לשאלת הקמת הוועדה: "לפני שהלכת לוועדת החקירה – לא הסכמת שתהיה כזו. מה ההבדל בין היום, שתחת כל עץ רענן אתה מבקש ועדת חקירה?"

בין השניים התפתח ויכוח בשאלה אם בנט תמך בזמן אמת בהקמת ועדת חקירה לאסון נחל צפית. בנט טען כי הסכים להקמת הוועדה, אך בר שלום דחתה את דבריו: "אתה משקר. לא הסכמת".

העימות הסתיים כאשר בר שלום עזבה את האולם יחד עם בן זוגה, תוך שהיא משמיעה קריאות זועמות כלפי הקהל שעצר את הדיון.

באסון נחל צפית באפריל תשע"ח נספו עשרה בני נוער במהלך טיול גיבוש של מועמדים למכינת "בני ציון". מנהל המכינה יובל כאהן והמנהל החינוכי אביב ברדיצ'ב הורשעו בגרימת מוות ברשלנות ונגזרו עליהם שבע שנות מאסר בפועל. הפרקליטות הגישה ערעור על גזר הדין ודרשה להחמיר את העונש ל-12 שנות מאסר.