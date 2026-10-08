עופר וינטר, ראש מפלגת "עמך ישראל" המציג עצמו כנציג הימין, אימץ רטוריקה חריפה נגד הציבור החרדי בנאום שנשא באוניברסיטת רייכמן. המהלך מגיע לאחר שמצבו בסקרים הלך והחמיר בימים האחרונים.

בסקר שפורסם השבוע התברר כי מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה ונמצאת רחוקה ממנו באופן יחסי.

וינטר בחר לאמץ רטוריקה המזוהה בעיקר עם השמאל והתקשורת הכללית, כאשר תקף באופן אישי את חבר הכנסת יעקב גולדקנופף והצהיר: "מי שנותן יקבל, ומי שלא משרת – לא יקבל".

בדבריו באוניברסיטת רייכמן אמר וינטר:

"כולם כולל כולם מחויבים לשאת באחריות לביטחון המדינה. אין שום סקטור שרשאי להדיר את עצמו מן העניין אין ואסור שיהיה. זה נגמר. מי שלוחם ומוסר נפש עבור עם ישראל אנחנו חייבים להעלות אותו על נס זה סדר העדיפות הנכון, הראוי והיחיד במדינה מתוקנת. חייבים לדאוג ללוחמים שלנו, למשרתים, ואנחנו נדאוג להם לפני כל דבר אחר".

וינטר הוסיף והצהיר: "אני לא אהיה מוכן למכור את הלוחמים והמשרתים בעד שום דיל פוליטי. האינטרס של גולדקנופף הוא הפוך מהאינטרס שלי והפוך מהאינטרס של עם ישראל בכל הנושא שקשור לשילוב חרדים בצה״ל. אנחנו נחוקק את חוק מעמד המשרתים שיסדיר את הנושא אחת ולתמיד. מי שנותן יקבל, ומי שלא משרת את המדינה – לא יקבל״.