בנט ולפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בסקר החדש של דיירקט פולס עבור i24NEWS נשמר המצב התיקו בין הגושים, מגמה שמתמשכת כבר חמישה שבועות רצופים. אולם מעבר לכותרת הראשית מתגלה תמונה מורכבת יותר: תזוזה הדרגתית בתוך הגושים עצמם, כאשר המפלגות הגדולות מאבדות כוח לטובת הקטנות יותר.

צוריאל שרון, מנכ"ל דיירקט פולס, מסביר: "בהיעדר גיים צ'יינג'ר גדול כמו פריצת דרך ביטחונית או מדינית - קשה לראות כרגע משהו שישבור באופן דרמטי את הסטגנציה הנוכחית". לדבריו, הכותרות האמיתיות נמצאות דווקא בתוך הגושים, שם מתרחש שינוי איטי אך עקבי. איזנקוט נחלש, בנט מתחזק הסיפור המשמעותי ביותר מתרחש בגוש השינוי. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט יורדת ל-20 מנדטים בלבד, ירידה של שני מנדטים מהסקר הקודם - הנתון הנמוך ביותר של המפלגה מזה שלושה חודשים. המזכיר הצבאי של נתניהו שובר שתיקה דוד קליין | 08.10.26 בן גביר: 'אין לי יכולת השפעה על מעצרי הבחורים' דוד קליין | 08.10.26 המנדטים הללו עוברים ישירות לנפתלי בנט ויאיר לפיד, שמצליחים בקמפיין מתמשך לעלות לתוצאה דו ספרתית: מ-9 מנדטים בסקר הקודם ל-11 בסקר הנוכחי. זהו נתון שבנט לא ראה מאז חודש יוני.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שרון מדגיש: "אלו אמנם רק שני מנדטים, אבל מה שחשוב כידוע זו המגמה, ואצל שתי המפלגות הללו המגמה בתקופה האחרונה קבועה: איזנקוט נחלש ובנט מתחזק". הפער ביניהם עדיין גבוה, אך כדאי לעקוב אחרי המגמה הזו לקראת הישורת האחרונה, לדבריו.

בגוש הימין נרשמים סימנים דומים: הליכוד נחלש ומאבד שני מנדטים לטובת עוצמה יהודית שעולה ל-9 מנדטים, והציונות הדתית שעולה ל-6 מנדטים. התהליך הנוכחי משקף, על פי הניתוח, תובנה ציבורית שהדבר החשוב ביותר איננו גודל המפלגה אלא גודל הגוש, ובהתאם לכך המצביעים מבקשים להעניק כוח גם ליתר המפלגות ולא רק לגדולות ביותר.

הנתון המסקרן ביותר נמצא דווקא אצל עופר וינטר. אחרי שבועות של דימום איטי ועקבי שהובילו אותו עד כמעט מתחת ל-4 מנדטים, וינטר מתחזק קלות בימים האחרונים ומתייצב על 4 מנדטים. זאת למרות קמפיין ישיר מצד הליכוד, הפרסומים בעניין יוסף חדאד, ואמירות מפורשות של נתניהו כי וינטר יילך עם ליברמן.

שרון מציין: "כל אלו היו צריכים להיות לכאורה סיבה לקריסה של עמך ישראל, אך במקום זאת אנחנו רואים תוצאה הפוכה: וינטר מתחזק קלות". עם זאת, הוא מוסיף כי עדיין מוקדם לומר האם מדובר במגמת שינוי קבועה או חד פעמית, ושווה להמשיך לעקוב אחרי אחת המפלגות המסקרנות של מערכת בחירות 2026.

בשורה התחתונה, הסקר הנוכחי לא מספר מי ינצח. הוא מספר שהקרב עדיין פתוח, והדברים מתרחקים בהדרגה מהמפלגות הגדולות ומתקרבים דווקא אל הקצוות: אל אחוז החסימה, אל שיעורי ההצבעה ואל היכולת של כל מחנה להוציא את המצביעים שלו מהבית ביום הבחירות. שם, יותר מאשר בכל טבלת מנדטים, תיקבע זהות הממשלה הבאה.