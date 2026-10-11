פחות מארבעה שבועות לפני מערכת הבחירות, החלה יהדות התורה בסדרת כינוסי היערכות ברחבי הארץ. היום (יום ראשון) התקיים בבני ברק כינוס לפעילי דגל התורה בהשתתפות הראב"ד הגאון הרב ישראל יצחק סילמן, יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יו"ר התנועה הרב משה גפני והחברי כנסת פינדרוס, רוזנטל וויספיש, לצד ממלא מקום ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא וסגן ראש העיר גודי סילמן.

במקביל, קיימו ראשי אגודת ישראל, חבר הכנסת מאיר פרוש והחבר כנסת המיועד אליקים שטארק, מפגש היערכות בעיר ביתר עילית, כחלק מסדרת הפגישות המתקיימות בתקופה זו.

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר פתח את דבריו בהדגשה: "אנחנו חיילים של גנרלים, גדולי ישראל. אין דבר כזה שהציבור בני התורה לא הולך להצבעה. אנחנו גדלנו ככה ב-DNA".

אשר התייחס בחריפות לקמפיינים הסמויים בציבור החרדי נגד ההצבעה: "נמצאים אנשים שהיו איתנו במערכות האלה, ויש כאלה שעושים את זה בקואליציה מוזרה. יש כאלה שעושים את זה לשם שמיים, אבל יש גם כאלה שבשנים האחרונות התחילו את השיטה הזאת בשיטות אחרות לגמרי".

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בהמשך דבריו, חידד אשר את המסר לאלה שנמנעו מלהצביע בבחירות הקודמות: "ראיתי שלט שכתוב בו 'חברי הכנסת החרדים, איפה אתם'. איך יודעים שאנחנו חברי כנסת חרדים? הרי לא הצבעתם בפעם הקודמת! הרי מאוד יכול להיות שאם היה עוד מנדט אחד לקואליציה מסוימת, היינו פותרים עם זה עוד בעיה. אבל עכשיו אתם מדברים איתנו בחדרים? איפה אתם?"

חבר הכנסת פינדרוס הציג תמונת מצב: "תנועת דגל התורה הצליחה - 38 שנה רב משה גפני הצליח להביא השגים, והציבור החרדי גדל, הצליח ועשה פרי. ומה זה גרם? זה גרם לתהליך הפוך. ליצרא דעבודה זרה".

לדבריו, "בעבר, הם ניסו להסוות את כוונותיהם בתירוצים שונים, כיום, המסכות ירדו לחלוטין – המאבק כבר אינו על תקציבים, עוד מנדט או תפקיד כזה או אחר, אלא מלחמה חזיתית ופתוחה על עצם קיומו של הציבור החרדי, החינוך החרדי ועולם הישיבות בארץ ישראל".

מייסד קהילת בית השם הרב שלמה קולדצקי הביע אופטימיות: "אנחנו בבחירות, אנחנו נהיה לצידכם, ואתם בעזרת השם תמשיכו לסייע לציבור. אני בטוח שאנחנו נוכל עכשיו לגדול. היינו 8 מנדטים כבר כמה פעמים, ולגדול ל-10 זה גידול טבעי. ואם יעבדו טוב כמו שצריך עם כל המרץ, אחרי 4 שנים שלא היו בחירות פה בארץ, אז וודאי שנצליח".

הרב ישעי' קרליץ, גבאי בית הכנסת רמב"ם, חידד את התפקיד המעשי: "התפקיד של כל גבאי הוא להגיע לכל בחור ובחור. חוץ מאשר למפות את הציבור המבוגר, יש למפות גם את הבחורים ולהעמיד מישהו מתוך הקהילה שיהיה אחראי על כל בחור ובחור – וידאג שילך להצביע".

"בלי נציגות חזקה, משרדי הממשלה ירמסו"

בכינוס שנערך בביתר עילית, השתתפו ראש העיר מאיר רובינשטיין, סגן ראש העיר גדליהו אייזנשטיין, חבר המועצה בעריש שמעיה, המשנה לראש העיר מנחם מנדל שוורץ, סגן ראש העיר מאיר בר לב, חברי המועצה דוד שפיצר, יואל פרויליך, אליעזר לוצקין ועוזי שלום.

חבר הכנסת פרוש חידד את הקשר בין הפיתוח המקומי לנציגות הארצית: "כל חסידות שרוצה להגיע לביתר יודעת שהיא מוזמנת בכבוד, וראש העיר פועל שכל קהילה תקבל מגרש לבית כנסת, ובהמשך לפי הצורך אפשרות להקים תלמוד תורה, בית ספר לבנות, ישיבה, ועוד. הדברים האלו תלויים גם בגופים ארציים, במספר משרדי ממשלה, ועוד. בלי נציגות חזקה בכנסת, משרדי הממשלה ירמסו את האפשרות של הערים החרדיות להתפתח".