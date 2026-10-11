דוחות רשמיים של נציבות שירות המדינה, שפורסמו במסגרת מדד "מיניסטרמטר", מציגים תמונה מורכבת של ההעסקה במשרד התקשורת. הנתונים, הבוחנים את היקפי ההעסקה של מגזרים שונים בין השנים 2021–2025, מגלים פער משמעותי: בעוד מגזרים רבים סובלים מתת-ייצוג כרוני, המגזר החרדי שומר על יציבות ומציג נציגות גם בדרגים הגבוהים.

על פי הדוח המפורט, שיעור העובדים החרדים במשרד התקשורת עמד על 7.4% מכלל עובדי המשרד בשנת 2025. הנתון מסמן עלייה הדרגתית מאז 2022, שנה שבה נרשמה צניחה חדה לרמה של 3.9% בלבד. בשנים שלאחר מכן התהפכה המגמה: 4.8% בשנת 2023, 5.4% בשנת 2024, ועד לנתון הנוכחי של 7.4%.

בתוך הנתונים נרשם איזון פנימי מלא בין המינים, כאשר מחצית מהעובדים החרדים במשרד הן נשים ומחציתם גברים. הנתון מצטרף לממצאים אחרונים על שיעור התעסוקה הגבוה של נשים חרדיות, שהגיע ל-81% בקרב כלל הנשים החרדיות ול-85.4% בקרב קבוצת הגיל הצעירה.

בשונה מיתר המגזרים הזכאים להעדפה מתקנת, העובדים החרדים במשרד התקשורת הצליחו לחדור לדרגים הניהוליים הבכירים. נכון לשנת 2025, החרדים הם הקבוצה היחידה מבין מגזרי הגיוון שנרשמה לה נציגות של 0.5% מכלל המשרד בדרג הניהולי הבכיר ביותר. החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות ויוצאי אתיופיה נשארו מרוכזים בדרגים הנמוכים בלבד.

עם זאת, כותבי הדוח מבהירים נקודה משפטית חשובה: אין לגזור גזירה שווה בין אחוז העובדים הכללי לבין עמידה ביעדי החוק. הסיבה לכך נעוצה בהחלטות הממשלה: בעוד שבמגזרים אחרים היעד נמדד לפי סך כל האנשים שמועסקים במשרד, היעד שהוגדר לחברה החרדית שונה ונקבע על 7% מתוך הקליטות החדשות בלבד.

המשמעות המעשית היא שהנתון של 7.4% מעיד בעיקר על כוח אדם חרדי ותיק שמחזיק במשרות לאורך זמן, אך הוא אינו מוכיח באופן אוטומטי שהמשרד עמד בחובתו הרשמית לקלוט עובדים חרדים חדשים במכרזים האחרונים. בפועל, יעד הקליטות החדשות נבחן בנפרד ואינו משתקף בנתון הכללי.

בזמן שהנציגות החרדית מפגינת נוכחות יציבה, משרד התקשורת מציג נתונים נמוכים במיוחד בכל הנוגע לשאר המגזרים. החברה הערבית רשמה ייצוג של 5.8% בלבד בשנת 2025 – כמעט מחצית מהיעד הממשלתי הרשמי העומד על 10%. אנשים עם מוגבלות עומדים על 2.1% בלבד לעומת יעד של 5%, כאשר כל העובדים הללו מרוכזים בדרג "תיכון" בלבד.

יוצאי אתיופיה סובלים מתת-ייצוג קשה במיוחד של 0.5% בלבד, כאשר היעד הרשמי עומד על 1.7%. בשנים 2023 ו-2024 הם נעלמו לחלוטין מטבלאות הנתונים של המשרד. הפערים הללו מעידים על כישלון מתמשך של המשרד בקליטת מגזרים אלו, בשונה מההצלחה היחסית בקרב העובדים החרדים.