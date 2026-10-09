ארבע שנים בלבד: המהפך השקט בכיתה א' ומאבק השליטה על מדינת ישראל

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90, צילום: כהן פריץ ארכיון לשכת העיתונות ההמשלתית )

מחקר מקיף שפורסם בסוף השבוע ב-ynet חושף נתונים שמעוררים סערה בממסד החינוכי: בעוד ארבע שנים בלבד, בשנת הלימודים תש"צ (2030), צפוי מספר תלמידי כיתה א' בחינוך החרדי לעקוף במספרים מוחלטים את מספרם בחינוך הממלכתי-עברי. המחקר, שערך אלי מורגנשטרן - לשעבר רכז חינוך באגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל חברת הייעוץ 'אמפייר' - מסתמך על נתוני משרד החינוך הרשמיים.

הממצאים מצביעים על תנועת מלקחיים חדה: בתוך שלוש שנים בלבד, מאז 2023, איבד החינוך הממלכתי כ-12% מתלמידי כיתה א' במספרים מוחלטים. באותה תקופה ממש רשם החינוך החרדי זינוק של כ-11%. נכון לשנת 2025, החינוך הערבי מחזיק בכ-23% מתלמידי כיתה א', והממלכתי-דתי בכ-16% בלבד. בגני הילדים התמונה חדה אף יותר: חלקם של הילדים החרדים והערבים יחד טיפס מ-43.8% בשנת 2019 לכדי 48.9% כיום. על פי המחקר, כבר בשנת 2028 הם יהוו רוב של 50.4% מכלל הנכנסים בשערי הגנים.

תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

הנתונים מהווים טפיחה על פני תחזיות הלמ"ס, שבמשך שנים הרגיעו את המערכת בתחזיות לפיהן הציבור החרדי יגיע לממדים אלו רק סביב שנת 2065. שינויים שיועדו לעוד ארבעה עשורים מתממשים כבר עכשיו, בגיל הרך.

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מול הנתונים, מורגנשטרן - בוגר ישיבת מיר ששנה ופירש - מציג במאמר תוכנית מבצעית מפורטת. "הסיכויים של בוגר חיידר וישיבה נמוכים מאוד", הוא טוען, ומוסיף: "בעתיד הנראה לעין, מדינת ישראל תצטרך לוודא שהילדים האלה – שהם עתידה – יגדלו גם על ערכים של נשיאה בנטל ושותפות גורל. אחרת פשוט לא יהיה מי שיחזיק את המדינה הזו".

המענה המוצע אינו הידברות, אלא שימוש בכוח שלטוני ישיר. "שווה ללמוד מבן-גוריון", נכתב במאמר, תוך הצבת מודל ברור: בדיוק כפי שבן-גוריון חוקק את חוק החינוך הממלכתי ב-1953 כדי למחוק את הזרמים החינוכיים השונים, כך נדרשת המדינה לנהוג כעת מול הציבור החרדי.

במאמר נכתב מפורשות: "בחברה החרדית, הדמויות הרבניות מעניקות לך את הפטור מגיוס, קובעות באיזה טלפון תשתמש ובאיזה בית ספר תלמד. את המדינה החליפה העסקנות. כעת ישראל ניצבת בפני צומת מכריע: האם לעשות את המעשה הבן-גוריוני ולהחזיר את הסמכות והמחויבות של הפרט למדינה, או להמשיך ולממן את הגורמים הפועלים להחליפה".

ילדים בתלמוד תורה ( צילום: אביר סולטן/פלאש 90. )

"כל פתרון אפקטיבי יהיה אגרסיבי"

תוכנית העבודה המוצעת במאמר כוללת מהלך כפוי של "קליטת עלייה" בתוך המדינה. על פי התוכנית, יש לשלול את הסמכות של גדולי התורה לקבוע את קבלת התלמידים, זהות המלמדים או התכנים. "כל התחומים הללו צריכים להיות בידיים של המדינה", נכתב במאמר. "בחינוך ממלכתי-חרדי אמיתי אף אדמו"ר לא יחליט שילד או ילדה לא יכולים להיכנס למוסד. רק המדינה תכשיר מורים ותחליט מהם התכנים שהילדים ילמדו".

בנוסף, מוצע שימוש בתקציב ככלי לחץ. כדברי המאמר: "כל פתרון אפקטיבי יהיה בהגדרה גם אגרסיבי: צמצום למינימום של תקצוב ציבורי עבור מוסדות לא ממלכתיים, והקמה של מאות בתי ספר חרדים-ממלכתיים באמצעות הסבה של מוסדות קיימים".

ההיסטוריה הכלכלית בישראל מראה כי ניסיונות אלו אינם תיאורטיים. כבר בשנת 2003 קוצצו קצבאות הילדים באופן דרקוני; לאורך השנים הותנו מעונות היום במבחני תעסוקה דרקוניים; וחוקי גיוס וסנקציות תקציביות הופעלו שוב ושוב. ולמרות כל אלו, החינוך החרדי צמח מחלק של כ-14% בשנת 2000 לכדי למעלה מ-26% כיום.

המאמר מסתיים במילים חדות: "הצומת שבו אנו עומדים כעת, בבחירות הקרובות ממש, הוא לא בין מדינה יהודית לדמוקרטית, לא בין ימין לשמאל ואפילו לא בין כן או לא-נתניהו. הצומת הוא בין בחירה במדינה הציונית לבין בחירה בחזון של אוטונומיות".

הדיון במאמר אינו על עוד סעיף תקציבי, אלא על רגע היסטורי נדיר. הצד השני מבין היטב ששנת 2030 כבר דופקת בדלת, ורואה בבחירות הקרובות את ההזדמנות האחרונה לשנות את כיוון התנועה. מבחינתם זהו צומת דרכים מוחלט: עכשיו, או שכבר לא תהיה דרך חזרה.

מול תפיסה כזו, חובת הפיכחון מוטלת בעיקר עלינו. אם הם מזהים את גודל השעה ואת המשמעות של השנים הקרובות, עלינו להבין זאת שבעתיים.