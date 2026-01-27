תארו לעצמכם שאתם מתעוררים בעולם שבו כל הפרצופים הם כתמי צבע מטושטשים, והאדם הקרוב אליכם ביותר נראה כמו דמות מסרט אימה בשחור-לבן. המדע מגלה שמה שהתינוק שלכם רואה כשהוא בוהה בכם שונה לחלוטין ממה שדמיינתם, וכולל "יכולות על" ויזואליות שאתם איבדתם מזמן | הנה הצצה נדירה לתוך העיניים שלו והסיבה המפתיעה לכך שהוא נמשך דווקא לקו השיער שלכם ולא לחיוך (תינוקות)
בזמן שאנחנו ממשיכים בשגרת היומיום שלנו, הציר שבו מסתובב כדור הארץ לא נשאר במקום | תופעה שהייתה נחשבת לטבעית בלבד, נמדדה בצורה מדויקת והראתה תזוזה דרמטית כמעט מטר אחד בתוך פחות משני עשורים (חדשות בעולם)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף כ"ה,
עסקו השבוע באדם שנשבע
שלא ישן |
האם באמת לא ניתן להיות
ערים יותר משלושה ימים?
| מה ההבדל בין שינה
בסוכה לאכילת מצה? וגם: שיא עולמי 'בערנות' של
בחור צעיר מסן דייגו (יהדות,
הדף היומי)