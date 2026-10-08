בבלי
חג הסוכות בחצר זוטשקא

המונים בשמחת בית השואבה בזוטשקא: הרבי רקד עם לפידי אש

האדמו"ר מזוטשקא הלהיב את החסידים בשירת "אעופה אשכונה" המרוקאית, ורקד עם לפידי אש בידיו • רב העיר בני ברק הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא השתתף במעמד המרומם

שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא| צילום: צילום: יוסי לוי

המוני חסידים נהרו במשך ימי חול המועד סוכות אל הסוכה הגדולה של האדמו"ר מזוטשקא בבני ברק, ובמיוחד לשמחת בית השואבה המרכזית שעמדה בסימן "אושפיזא דיוסף הצדיק". המעמד החל בשעה מוקדמת ונמשך בהתלהבות רבה עד לשעות הקטנות של הלילה.

האדמו"ר מזוטשקא רומם את הקהל בדברי תורה על קדושת יוסף הצדיק, כשהוא מקרין מרוחו על ההמונים שזכו להסתופף בצילו ולהתרומם בזמירות ושירות.

למעמד הגיעו להשתתף רבנים ואישי ציבור רבים, ובראשם הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק. עם הגעתו קיבלו האדמו"ר את הרב בכבוד רב, הושיבו לצידו וכיבדו לשאת דברי תורה על החג. רבנים ואישי ציבור נוספים פיארו אף הם את שולחן הכבוד.

בשיא השמחה הלהיב האדמו"ר את הקהל בשירת הדביקות המרוקאית "אעופה אשכונה", ולאחר מכן רקד כמנהגו כשהוא אוחז בלפידי אש בידיו ומלהיב את הלבבות בשירת דביקות ושמחה.

שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בחצר זוטשקא (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)

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