האם המקצוע שלכם נמצא ברשימת 40 המשרות שבסכנת הכחדה בגלל הבינה המלאכותית? מחקר חדש מיפה את המשרות שבסכנת העלמות לצד המקצועות החסינים ביותר - מי באמת נמצא על הכוונת של המהפכה הטכנולוגית | "המהפכה התעשייתית" (חדשות, כלכלה)
במסגרת קייטנות חנוכה מיוחדות, שהופעלו השנה בפעם הראשונה בכל הריכוזים החרדים (מלבד ערים בודדות שלא רצו לשתף פעולה), הילדות החרדיות ילמדו אנגלית ויקבלו תעסוקה מיוחדת, שתהיה חוויתית במיוחד - בזכות הבובה אורה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
בחברות המתמודדות עם עלויות מתייקרות, שינויים במדיניות וגידול מואץ של מערכות חכמות, התמונה ברורה: תהליכי אוטומציה מתרחבים, גיוס עובדים חדשים נעצר, והחשש לאובדן משרות הפך לחלק מהיומיום | מומחים מזהירים כי ללא השקעה נרחבת בהכשרה מותאמת לעידן הדיגיטלי, עובדי הדרג הנמוך והבינוני עלולים להישאר מאחור (כלכלה)
דוח חדש של מורגן סטנלי קובע: מהפכת הבינה המלאכותית עשויה להוסיף עד 16 טריליון דולר לשווי החברות הגדולות בארה"ב | בנוסף, במקום להוביל לאבטלה רחבה, הרובוטים החכמים צפויים להפוך את סביבת העבודה, להקים מקצועות חדשים ולהעצים עובדים קיימים | ענפי הקמעונאות, הנדל"ן והתחבורה ניצבים בראש רשימת הענפים הצפויים לשינויים דרמטיים (כלכלה)
על פי דו״ח שוק העבודה שהתפרסם היום, שיעור תעסוקת נשים חרדיות בשנת 2024 עלה על התחזיות והגיע לשיעור של 82.5% אחוזים |בנוסף נאמר כי "שיעור התעסוקה הגיע לרמת התעסוקה של נשים עובדות מהמגזר הכללי ברבעון הראשון לשנה הנוכחית" (חדשות)