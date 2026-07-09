דו"ח שוק העבודה השנתי של משרד העבודה לשנת 2025 שפורסם אמש (שלישי) מציג תמונה מורכבת ומפתיעה של החברה החרדית: בעוד ציבור הנשים החרדיות ממשיך לצאת לעבודה ולפרנס את ביתם, האברכים ובחורי הישיבות נותרים איתנים בהיכלי התורה - למרות שרשרת הגזרות הכלכליות והלחצים הפוליטיים סביב חוק הגיוס.

הנתונים המרכזיים בדו"ח מעידים על הישג חסר תקדים: שיעור התעסוקה של נשים חרדיות זינק ל-81%, כאשר בקרב קבוצת הגיל הצעירה (25-40) הנתון מגיע ל-85.4% - גבוה מזה של נשים יהודיות לא חרדיות באותה קבוצת גיל שעומד על 84.7%. בכך הגיעו הנשים החרדיות ליעד הממשלתי שנקבע לשנת 2030, חמש שנים שלמות לפני המועד המתוכנן.

זינוק בהשתלבות המקצועית והטכנולוגית

הדו"ח מצביע על שינוי משמעותי בפריסה המקצועית של הנשים החרדיות. לצד ענף החינוך וההוראה שממשיך להוות עוגן מרכזי, נרשמת חדירה מואצת לענף ההייטק - שיעור הנשים החרדיות הצעירות המועסקות בו הוכפל בעשור האחרון מ-3.5% ל-7.1%. התשואה להנדסאות תוכנה עבור אישה חרדית עומדת על תוספת של 107% לשכר, נתון המעיד על הערך הכלכלי של ההשתלבות המקצועית.

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יחד עם זאת, פער השכר המגזרי הכללי בין חרדים לאוכלוסייה הכללית התרחב מאז משבר הקורונה. אישה חרדית בהייטק משתכרת בממוצע כ-17,800 ש"ח, לעומת כ-21,900 ש"ח שמרוויחה אישה יהודיה לא-חרדית. שיעור הנשים שאינן משתלבות בלימודים או בעבודה (NEET) בקרב צעירות חרדיות צנח במהלך העשור האחרון מ-24% ל-14% בלבד.

במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני 2025 נרשמה צניחה זמנית של 11.1 נקודות אחוז בתעסוקת הנשים החרדיות עקב סגירת מוסדות החינוך והצורך בטיפול בילדים, אך כבר בחודש יולי חזר המגזר לרמות התעסוקה הרגילות - עובדה המעידה על חוסן ויציבות.

האברכים: יציבות מוחלטת בכותלי הישיבות

בניגוד גמור למגמה בקרב הנשים, הנתונים בקרב הגברים החרדים מצביעים על שמירה מלאה באחוזי הלומדים. שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד בשנת 2025 על 53% בלבד - נתון המשקף יציבות כמעט מוחלטת לאורך עשור שלם (לעומת 52% בשנת 2015). היעדים המנותקים שהציבה הממשלה לשנת 2030 (65%) הולכים ומתרחקים.

בקרב דור העתיד - קבוצת הגיל הצעירה (25-40) - שיעור התעסוקה עומד על 47.3% בלבד, הנמוך ביותר מכלל המגזרים בארץ. במשרד העבודה מגדירים בדאגה את העלייה בשיעור הצעירים שאינם משתלבים במסגרות השלטוניות, שעלה מ-6% ל-11%, אך ביהדות הנאמנה רואים בכך אות כבוד.

הדו"ח מציין בפירוש כי אחת הסיבות המרכזיות למגמה זו היא הלחץ המתמשך סביב חוק הגיוס והסנקציות במהלך תקופת המלחמה - אלו יצרו תמריץ הפוך וגרמו לאלפי צעירים להעמיק את אחיזתם בספסלי בית המדרש. כפועל יוצא, נרשם זינוק מבורך וחסר תקדים במספר בחורי הישיבות והאברכים, שהגיע ל-169,500 עמלי תורה - גידול עצום של 83% בתוך עשור.

תגובות והשלכות

שר העבודה, ח"כ יואב בן צור, הגיב לנתונים: "העובדות מנצחות את ההשמצות. תעסוקת הנשים החרדיות הצעירות עוקפת את הממוצע הכללי במשק. הזינוק שראינו ב-2025 הוא תוצאה של תוכניות ייעודיות שהובלתי בכהונתי במשרד העבודה. מול הסטריאוטיפים, יש אמת אחת: החברה החרדית עובדת, מייצרת ותורמת לפריון המשק".

ברמה הכלל-משקית, שוק העבודה הישראלי המשיך להפגין חוסן במהלך שנת 2025. שיעור האבטלה המותאם נותר נמוך ברמה היסטורית ועמד על ממוצע שנתי של כ-3.8%, כאשר בחודש דצמבר אף ירד לרמה של 3.5%. מבצע "עם כלביא" בחודש יוני חולל זעזוע רגעי בלבד, ובחודשים שלאחר מכן חזר השוק למצב יציב.

הנתונים מעלים שאלות מורכבות לגבי המשך הלחץ סביב חוק הגיוס ומדיניות התעסוקה בציבור החרדי. בעוד המדינה ממשיכה לקדם סנקציות כלכליות ופסילות מזכויות, הנתונים מצביעים על כך שהאסטרטגיה הזו נכשלה כישלון חרוץ אל מול אמונתם הבוערת של צעירי דורנו, בעוד שבקרב הנשים נרשמת התקדמות ניכרת ללא קשר ללחצי המדינה.