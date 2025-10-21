האבטלה המורחבת ירדה ביולי ל-4.5% לעומת מעל 10% ביוני, ומספר המשרות הפנויות טיפס ל-141.9 אלף. לצד ירידה בביקוש למהנדסים, מתכנתים ונהגים – נרשמה עלייה חדה בדרישה לפקידים, נציגי מכירות וטכנאי רשתות (כלכלה)
כמה
באמת מרוויחים החרדים?
כמה מהם עובדים?
ומה קורה לכסף בעמותות? | דו"ח
חדש של 'הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי
של המגזר החרדי', משקף תמונה נדירה של המגזר
החרדי בשוק העבודה,
על פערי שכר עמוקים, עמותות שמגלגלות
מיליארדים בשנה,
ועשרות אחוזים שמחוברים
לאינטרנט - כל המספרים (חדשות
חרדי)
האם הבינה המלאכותית באמת עומדת להחליף אותנו? האם המשרות המסורתיות ייעלמו וייווצרו משרות חדשות או שאנחנו עומדים בפני עידן של אבטלה טכנולוגית? העתיד של שוק העבודה נראה מעורפל, ואנחנו חייבים להבין כיצד להסתגל כדי לא להישאר מאחור (טכנולוגיה)