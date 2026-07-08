חיילי צה"ל, אילוסטרציה ( צילום: ויסאם השלמון/Flash90 )

במהלך דיון סוער בוועדת הכנסת סביב קידומו של חוק יסוד לימוד תורה, נשמעה זעקה בלתי צפויה שהסעירה את הנוכחים. עומר אמסלם, פצוע צה"ל והלום קרב המנהל מזה חמש שנים מאבק להסדרת מעמדם של הלומי קרב בחקיקה נפרדת, פנה לחברי הוועדה ולנציגי התקשורת בבקשה חריפה: להפסיק את השימוש הפוליטי בלוחמים לצורך ניגוח המגזר החרדי.

"אני רוצה לצאת פה בהודעה לתקשורת וגם לחלק מחברי הכנסת שנמצאים כאן: אל תעשו ספינים על הדם שלנו", הבהיר אמסלם בדברים ברורים. "אנחנו לא נגד חרדים, ואגיד לכם גם את האמת – אנחנו לא נגד החוק. אנחנו סך הכול רוצים להצטרף לחוק הזה". "המתפללים והלוחמים – הדבר הכי חשוב" בהמשך דבריו הציג אמסלם את תפיסתו לגבי הקשר בין לומדי התורה ללוחמים. "אני חושב, וכל החברים שלי פה וכל הלומי הקרב בארץ חושבים, שהדבר הכי חשוב במדינת ישראל זה המתפללים והלוחמים", אמר. "סך הכול, אנחנו רוצים להיכנס לחוק הזה כדי לחזק גם את החרדים, ושהחרדים יחזקו גם אותנו. זה הכל". "לא הייתי עושה את זה בחיים": פעיל הימין מודה בתמיכה בבנט דוד קליין | 07.07.26 3 דבריו של אמסלם מגיעים על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים לייצר עימות מלאכותי בין הלוחמים לבין עולם התורה. כיום מוסדרות זכויותיהם של הלומי הקרב במסגרת חוק הנכים הכללי, אך הם פועלים להסדרת מעמדם בחקיקה ספציפית שתכיר בייחודיות מצבם.

בחורי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

"תפסיקו לשחק על הדם של חברים שלנו"

אמסלם קרא לנוכחים להפסיק את השימוש האינסטרומנטלי באירועי הביטחון במסגרת הוויכוח הפוליטי. "אני פונה עוד פעם לכל התקשורת – לא לעשות קמפיינים על הדם שלנו, על זה שהיינו בלחימה, ונלחמנו ואיבדנו חברים", הדגיש. "מספיק לשחק על הדם שלנו. גם חברי כנסת פה, תפסיקו לשחק על הדם של חברים שלנו, על ההרוגים ועל כולם, וגם לא על השביעי באוקטובר".

בהמשך הבהיר כי הטענות של הלומי הקרב מופנות כלפי המערכת הממשלתית שלא הסדירה את מעמדם, ולא כלפי המגזר החרדי. "תפסיקו, אנחנו פה חמש שנים זועקים את הזעקה, לא מהיום. זה לא נגד החרדים", הדגיש. "הזעקה שלנו היא ממש, ממש לא נגד החרדים. הזעקה שלנו היא נגד זה שאין לנו חוק במדינת ישראל".

"חוק יסוד זה ערך עליון"

בסיום דבריו חזר אמסלם על בקשתו המרכזית. "סך הכל אנחנו מבקשים להצטרף לחוק היסוד הזה, כי אני חושב שחוק יסוד זה ערך עליון, ולוחמים צריכים להיות חלק מזה", אמר. "אל תעשו ספינים על הגב שלנו יותר".

נציגים בוועדה ציינו בעקבות הדברים כי דבריו של אמסלם משקפים את העובדה שהניסיונות לייצר מצג של עימות מובנה בין הלוחמים לבין לומדי התורה מקורם באינטרסים פוליטיים ואינם תואמים את עמדתם של הלוחמים עצמם.