ניסיון הברחה חריג ויצירתי במיוחד סוכל היום (ד') במעבר לכיש, כאשר בודקי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון אתרו אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המשלוח, שהוצג כסיוע הומניטרי לרצועת עזה, נחשף במהלך הבידוק הביטחוני השגרתי שמתבצע לכלל הסחורות המועברות לרצועה.

על פי הנמסר ממערך הבידוק הביטחוני, המשאית נשאה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע על ידי הסקטור הפרטי. המשלוח נועד להגיע למעבר כרם שלום במסגרת הסיוע ההומניטרי לרצועה, אך הבדיקה חשפה את השימוש הציני במנגנון הסיוע.

בעקבות הגילוי, הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד הודעה חדשה. המשאית על כלל תכולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

הממצאים הועברו לנציגי מנהלת התיאום והקישור יהודה, שיבחנו את שרשרת האחריות מהחברה הישראלית ועד לגורמים שתיאמו את המשלוח. במתפ"ש הדגישו כי האחריות המלאה לתכולת המשלוחים חלה על הארגונים והגורמים המתאמים אותם, וכל חריגה מהנהלים תוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים.