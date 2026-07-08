בצילן של ההתפתחויות המשפטיות והפוליטיות סביב חוק יסוד לימוד תורה והסדרת מניעת מעצרי בני הישיבות, מרחיב ארגון הסיוע 'חיי עולם' את פעילותו המקצועית בשטח. במסגרת זו, קיים הארגון בשבועות האחרונים שורה של כנסי הסברה והדרכה משפטית בהיכלי הישיבות הגדולות, במטרה להעניק לבחורים כלים מעשיים להתמודדות עם המצב הנוכחי.

הפעילות המקיפה כוללת הדרכות משפטיות מפורטות, סקירות מעודכנות של ההליכים המשפטיים והנחיות ברורות לבני הישיבות. במקביל, עלו ראשי הארגון והצוות המשפטי לישיבת התייעצות ממושכת במעונו של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי שמואל בצלאל שליט"א, לקבלת הכוונה והכרעה בצעדי ההמשך.

מסע הדרכות בהיכלי הישיבות

מסע כנסי ההסברה מקיף שורה ארוכה של ישיבות גדולות, בהשתתפות ראשי הישיבות, המשגיחים, מנהלי הארגון ונציגי המחלקה המשפטית. בישיבת 'פורת יוסף' נערך כינוס מרכזי בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמואל בצלאל שליט"א. בישיבת 'באר התלמוד' התקיים כנס הסברה מיוחד בהשתתפות ראש הישיבה, הגאון רבי חנוך כהן שליט"א, ובישיבת 'דעת חיים' שמעו התלמידים סקירה מקיפה בכינוס שנערך בראשות הגאון רבי שלום ביטאן שליט"א.

בישיבות 'לב אליהו', 'מאור התורה' ו'אש התלמוד' נערכו כנסי הדרכה נוספים, בהם נשאו דברים המשגיח הגאון רבי שלמה דבוש שליט"א והמשגיח הגאון רבי פנחס איפרגן שליט"א. במהלך הכינוסים, הציגו מנהלי הארגון יחד עם עו"ד שלמה חדד מהמחלקה המשפטית סקירות מעודכנות והנחיות משפטיות המותאמות למצב הנוכחי במרחב הציבורי.

התייעצות והכרעה במעון ראש הישיבה

במקביל לסדרת ההדרכות, עלו ראשי ארגון 'חיי עולם' יחד עם צוות המחלקה המשפטיה ועו"ד שלמה חדד לישיבת התייעצות ממושכת במעונו של הגר"ש בצלאל שליט"א. במהלך הפגישה הציגו ראשי הארגון בפני ראש הישיבה סקירה מפורטת של ההליכים המשפטיים השונים והשלכותיהם המעשיות על בני הישיבות, לצד תמונת המצב העדכנית מהשטח.

לאחר בחינה מעמיקה של קווי ההגנה והסיוע המשפטיים, התקבלו הכרעות עקרוניות והותוותה אסטרטגיית פעולה ברורה להמשך פעילות הליווי של הארגון. ראשי הארגון קיבלו את ברכת הדרך מראש הישיבה, אשר עמד על נחיצות הפעילות המקצועית הנעשית על פי קו התורה ובהכוונת חכמי הדור.