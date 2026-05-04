הרב שמואל בצלאל משמש כראש ישיבת פורת יוסף העתיקה בירושלים וכחבר מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס. הוא נחשב לאחד ממנהיגי הציבור הספרדי המרכזיים בישראל ומשמש כדמות רוחנית מובילה בעולם הישיבות הספרדי. ישיבת פורת יוסף, בה הוא עומד בראש, היא אחת הישיבות הוותיקות והמרכזיות בציבור הספרדי, הידועה כ"באר התלמוד" ומהווה מרכז תורני חשוב בירושלים.

כחבר מועצת חכמי התורה, הרב בצלאל נוטל חלק פעיל בהכרעות הרוחניות והציבוריות של תנועת ש"ס. בשנים האחרונות הוא מוביל את ועדת ראשי הישיבות של ש"ס ומשתתף בדיונים מרכזיים בנושאים כמו חוק הגיוס ונושאים ציבוריים אחרים. הרב בצלאל ידוע בעמדותיו החד-משמעיות בנושא גיוס חרדים ובהגנתו הנחרצת על עולם הישיבות והלומדים בהן.

הרב בצלאל פעיל בהנחלת תורה ובחיזוק תלמידי הישיבות ברחבי הארץ. הוא נושא שיחות חיזוק בישיבות שונות, ביניהן ישיבת אהל תורה, ומשתף את התלמידים בדברי תורה ובמסרים רוחניים. בשיחותיו הוא מדגיש את חשיבות לימוד התורה ואת הזכות שבה למען עם ישראל, תוך התייחסות לאירועים ביטחוניים ולאתגרים העומדים בפני הציבור החרדי.

משפחת הרב בצלאל קשורה בקשרים הדוקים למשפחות תורניות מרכזיות בציבור הספרדי. נכדו, ישראל מאיר מלכה, נישא לנכדתו של הרב יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים וחבר מועצת חכמי התורה, ולנכדתו של הרב שלמה בן שמעון זצ"ל. חתנו, הרב אברהם ישעיהו מלכה, משמש כראש ישיבה לצעירים "קניני התורה" בבני ברק.

הרב בצלאל ידוע גם בדגשו על כבוד התורה והקפדה על פרטים. תיעוד מיוחד ממוצאי שבת פרשת וישלח הראה כיצד הוא עצר ריקוד עם תלמידי הישיבה כדי לסגור בכבוד סידור שנותר פתוח על הסטנדר, מעשה שהפך לסמל להקפדתו על כבוד ספרי הקודש ולחינוך התלמידים לערכים אלו.

בתקופה האחרונה הרב בצלאל מעורב גם בסוגיות ציבוריות רגישות, כולל דיונים בנושא רישום תלמידות לסמינרים בירושלים ויחסי הגומלין בין זרמים שונים בציבור החרדי. כחבר מועצת חכמי התורה, הוא משתתף בהחלטות מרכזיות הנוגעות למערכת החינוך החרדית ולשמירה על אופייה התורני.

הרב בצלאל משמש כדמות מרכזית באירועים ציבוריים ותורניים בציבור הספרדי, ומשתתף בשמחות משפחתיות ובאירועי הכנסת ספר תורה לקהילות שונות. נוכחותו באירועים אלו מעידה על מעמדו כמנהיג רוחני מוערך ועל הקשר ההדוק שלו עם הציבור הרחב ועם תלמידי הישיבות ברחבי הארץ.