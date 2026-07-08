פרשת שחיתות חריגה התגלתה השבוע בקונסוליה הפלסטינית בדובאי, כאשר הקונסול הכללי של הרשות הפלסטינית באיחוד האמירויות נעצר בחשד למעילה, ניצול לרעה של מעמדו הדיפלומטי ושחיתות פיננסית. הדיפלומט הבכיר, המזוהה בראשי התיבות "מ.א.", חשוד בהונאת אזרחים פלסטינים המתגוררים באמירויות באמצעות מנגנון גבייה פיראטי שהפעיל בין כותלי הנציגות.

על פי דיווח ברשת "אל-ערבי אל-ג'דיד", הקונסול ניצל לכאורה את סמכויותיו הרשמיות כדי לנהל מערכת גבייה עצמאית ובלתי חוקית. החשדות המרכזיים נגדו כוללים טיפול בהנפקה ובחידוש של דרכונים פלסטיניים, הפקת מסמכים רשמיים, מכירת בולים ואישור עסקאות פיננסיות עבור הקהילה הפלסטינית המקומית - כאשר התשלומים עבור שירותים אלו הועברו ישירות אליו במזומן, במקום להיות מופקדים כחוק בקופת השגרירות או בחשבונות הרשמיים של הרשות.

מעצר בירדן והעברה לרמאללה

מעצרו של הקונסול התנהל במספר שלבים. הדיפלומט זומן מדובאי והתבקש להגיע לעמאן שבירדן, שם נעצר לראשונה ועבר חקירה ראשונית על ידי גורמי אכיפת החוק של הרשות הפלסטינית. עם תום החקירה בירדן, הועבר החשוד תחת אבטחה כבדה אל מתקן החקירות של התביעה הכללית ברמאללה, שם נמשכים ההליכים בעניינו.

ב-2 ביולי השנה, נענתה התביעה הכללית לבקשת גורמי החקירה והורתה על הארכת מעצרו הרשמי של הקונסול למשך 15 ימים נוספים לצורך השלמת פעולות החקירה. ההחלטה מעידה על חומרת החשדות ועל היקף החומר הראייתי שנאסף נגדו.

תהיות על רקע פוליטי

בסביבה הפוליטית והתקשורתית מעורר הצעד החריג לא מעט תהיות. פרשנים מציינים כי תופעות של שחיתות בקרב דרגים בכירים ברשות הפלסטינית אינן מחזה נדיר, ונוכח העובדה שבכירים רבים מעולם לא נתנו על כך את הדין, עולה החשד כי מאחורי המעצר המתוקשר של הקונסול בדובאי עומדים מניעים ואינטרסים פוליטיים אחרים, מעבר לחשדות הכספיים.