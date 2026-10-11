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סגירת מעגל בבית האבלים

האדמו"ר מויז'ניץ בניחום אבלים אצל מקורבו לשעבר

לאחר עשור של נתק, הגיע האדמו"ר מויז'ניץ לנחם את הרה"ג ר' יעקב ולצר, מזכיר מועצת גדולי התורה, היושב שבעה על אמו ע"ה

האדמו"רים מויז'ניץ ומצאנז בניחום אבלים אצל הרב יעקב ולצר (צילום: באדיבות המצלם)

המוני מנחמים נוהרים בימים אלו לבית האבל של הרה"ג ר' יעקב ולצר, מזכיר מועצת גדולי התורה, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

הפתעה גדולה חוללה הבוקר בבית האבלים, כאשר נכנס האדמו"ר מויז'ניץ לנחם את הרב ולצר, שהיה עד לפני כעשור מגדולי מקורביו.

מאז שעזב הרב ולצר את החצר, לא נפגשו השניים פנים אל פנים. גם בישיבות מועצת גדולי התורה שנערכו בשנים האחרונות, לא השתתף האדמו"ר.

האבלים הופתעו כאשר עלה האדמו"ר לנחמו באבלו הכבד, תוך שהוא מרחיב עמו בדברי נחמה ומזכיר את דמותו של אביו, הרב ברוך ולצר זצ"ל, ששימש כמזכ"ל מוסדות ויז'ניץ רבות במשך שנים.

בביקור השתתף גם האדמו"ר מצאנז, שהגיע באותה שעה לנחם את האבלים.

האדמו"רים מויז'ניץ ומצאנז בניחום אבלים אצל הרב יעקב ולצר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנזמועצת גדולי התורההרב יעקב ולצרהאדמו"ר מויזניץ

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