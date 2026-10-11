המוני מנחמים נוהרים בימים אלו לבית האבל של הרה"ג ר' יעקב ולצר, מזכיר מועצת גדולי התורה, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

הפתעה גדולה חוללה הבוקר בבית האבלים, כאשר נכנס האדמו"ר מויז'ניץ לנחם את הרב ולצר, שהיה עד לפני כעשור מגדולי מקורביו.

מאז שעזב הרב ולצר את החצר, לא נפגשו השניים פנים אל פנים. גם בישיבות מועצת גדולי התורה שנערכו בשנים האחרונות, לא השתתף האדמו"ר.

האבלים הופתעו כאשר עלה האדמו"ר לנחמו באבלו הכבד, תוך שהוא מרחיב עמו בדברי נחמה ומזכיר את דמותו של אביו, הרב ברוך ולצר זצ"ל, ששימש כמזכ"ל מוסדות ויז'ניץ רבות במשך שנים.

בביקור השתתף גם האדמו"ר מצאנז, שהגיע באותה שעה לנחם את האבלים.