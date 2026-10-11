שעות של התעלות רוחנית חוו בחורי חסידות סאטמר שהגיעו מלונדון לארה"ב כדי לשהות בצילו של האדמו"ר שליט"א בימי החג בחודש תשרי.

הבחורים זכו להיכנס למעונו ההיסטורי של מרן בעל ה'ויואל משה' מסטאמר זי"ע, הממוקם ברחוב בעדפארד 500 שבווילאמסבורג. הבית, שבו שכן מרן זי"ע בשנותיו בברוקלין, נשמר עד היום כמקום של קדושה מיוחדת, ובחורים רבים מבקשים לזכות בהזדמנות לעבור בין חדריו ולהרגיש את האווירה הרוחנית המיוחדת ששורה בו.

במהלך הסיור עברו הבחורים בין חדרי המעון, שבהם עדיין מורגש ניחוח של קדושה, וזכו לראות מקרוב חפצי קודש ששימשו את מרן זי"ע בחייו.

במעמד השתתפו מספר אישים שהיו קרובים למרן זי"ע ושימשו אותו בחייו. הרב משה פרידמן, הרב מאיר שניצלער שזכה לשמש כ"הויז בחור" אצל מרן זי"ע, והנגיד הרב משה שמואל זופניק, מנהל המוסדות, שיתפו את הבחורים בזיכרונות מימים עברו ובסיפורים על אורחות חייו של מרן זי"ע.

הבחורים האזינו בריכוז רב לדברי הזיכרונות, ששיקפו את גדלותו ואת קדושתו של מרן בעל ה'ויואל משה' זי"ע. השעות שבילו במעון ההיסטורי הותירו רושם עמוק על הצעירים, שחזרו מהביקור מלאי התרגשות והשראה רוחנית.