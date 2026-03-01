האדמו"ר מסאטמר כינס השבוע את אלפי חסידיו בשכונת וויליאמסבורג לכינוס חירום בענייני קדושה וצניעות • בדבריו הנוקבים העביר ביקורת חריפה על קהילות שמקפידות על חומרות, אך מקילות בקדושה • וגם: המתקפה נגד שליחת הבחורים לישיבות זרות, שגורמת לכך שלימים נשותיהם מקילות ראש בענייני הלבוש •תיעוד ענק וסיקור (חסידים)
קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"ג ר' אליעזר הורוביץ וחתן האדמו"ר מזלאטשוב. עב"ג הכלה, בת הרב יואל פיש, בן הרה"ג ר' ישראל פיש אב"ד האדאס | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג (חסידים)
שמחה גדולה בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, השבת נחגגה בהתרוממות שמחת אפריון לבנו של האדמו"ר. מדובר בשמחת נישואין ראשונה הנערכת בחצר מאז עלותו של האדמו"ר על כס ההנהגה, ועל כן השמחה הייתה רבה | במוצאי השבת נחגגה שמחת ה"פארשפיל" בהשתתפות המון חוגג, אשר הנעימו את השמחה בשירה וריקודים בקול רינה ותודה (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ששהה בווילאמסבורג לרגל נישואי נינתו למזל טוב, הגיע בימי השמחה לביקור וסיור בבית האופה של מאפיית המצות של החסידות במקום | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הידורי הכשרות במקום, והאציל ברכתו לכלל העובדים (חסידים)
בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי ווילאסמבורג התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול 'אור החיים - ריבניץ' בשכונה, לסעודת הילולא רבתי, שנערכה לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי חיים זנוויל מריבניץ זצוק"ל | במהלך הסעודה העלו זקני החסידים זכרונות הוד משגב גדלותו ואור קדושתו של הצדיק שעלה מגלות רוסיה והפיח רוח חיים בארה"ב| גולת הכותרת של הסעודה, היה בשיח זכרונות הוד היסטוריים שנשמעו בפאנל ע"י המשמשים בקודש אשר זכו לעמוד לימין הצדיק בחיים חיותו (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר זכו לשהות בחגי ומועדי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, במרכז החסידות בווילאמסבורג | ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי ברחוב ראדני בשכונה, שופץ והורחב לראשונה לאחר שנות דור לרווחת הקהל הקודש | צפו בתיעוד ממוצאי חג שמיני עצרת, מהשולחן הטהור וממעמד הבאגלייטען ברחובה של עיר עד למעון האדמו"רים, שם יצא האדמו"ר אל גוזרטאת הבית ובירך את הרבבות בכל הברכות (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו ביום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי של החסידות בשכונת ווילאמסבורג שחודש זה עתה | טרם אמירת הסליחות עורר הרבי את הקהל בדברי התעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
עם צאת השבת בארה"ב, הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי אברהם שלמה יאווא זצ"ל, אב"ד לעמבערג, שהשיב את נשמתו הזכה והוא בן 55 בלבד לאחר מחלה קשה. המנוח זצ"ל היה מורה דרך מפורסם בקווי התורה והיראה, ויסד את קהילת לעמבערג | ארונו יובא ארצה לקבורה בין רגבי עפר ארה"ק (דיין האמת)
רגעי קודש נעלים היו בווילאמסבורג רבתי, עת העלה האדמו"ר מקראלי שלהבת אש קודש במדורה ענקית שהוצבה בטבורה של השכונה הניו יורקית | טרם מעמד ההדלקה עורר האדמו"ר את הקהל בדברים, בהמשך העלה שלהבת אש קודש במדורה כשהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג, שאב אמש (חמישי) מים שלנו לקראת עבודת אפיית המצות של ערב פסח | טרם השאיבה פצח בשירת ניגון ההכנה הויזניצאי 'לעשות רצונך', ואחר מכן שאב ברוב רגש מתוך ששון ושמחה (חסידים)
ברוך דיין האמת: בארה"ב נפטרה בדמי ימיה האשה החשובה מרת יוטא מעהרינג ע"ה, אשת יבלחט"א האברך הרה"ג ר' דוד מעהרינג, נכדת הנגיד הויזניצאי ובת משמשו של האדמו"ר | המנוחה נפטרה בגיל 46 לאחר מחלה קשה (דיין האמת)
רבבות חסידי ויז'ניץ בכל קצווי תבל ציינו שבוע שעבר את הילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | במונטריאול נשא דברים במעמד האדמו"ר, הרה"ג ר' חיים מאיר לבין, ובווילאמסבורג הרה"ג ר' הערשיל רוזנברג מחשובי תלמידי בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
בבית המדרש במעונם המיתולוגי של אדמו"רי בית סאטמר, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מהר"י מסאטמר, עב"ג החתן, בנו של האדמו"ר מאלעסק | במהלך השמחה ערך האדמו"ר את סדר התנאים והקניין כנהוג, והמשתתפים הנעימו בזמר ושיר (חסידים)
מסיבה מיוחדת נערכה בווילאמסבורג לטובת ביהמ"ד החדש סאטמר לאברכים צעירים בשכונת ווערנאן | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שהביע קורת רוחו המרובה מיוזמת אברכי החסידות בייסוד בית מקדש מעט זה (חסידים)
לראשונה מאז יסוד דרך החסידות | האדמו"ר מסקולען העניק לאחיו הצעיר את כל מבני המוסדות בווילאמסבורג, ללא שום תמורה | האדמו"ר הידוע בענוותנותו הרבה, התבטא ואמר שבקושי מסתדר עם המוסדות בבורו פארק, ואיך יוכל להתמודד גם עם המוסדות בווילאמסבורג | כל הפרטים בכיכר (חסידים)