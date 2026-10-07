רבבות חסידי סאטמר חתמו את ימי החג ברוממות ובשמחה עצומה, בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בקריית יואל במונורו.

בערב החג סיכך הרבי בעצמו את סוכתו ואת הסוכה הגדולה בסמוך לביהמ"ד הגדול, מתוך "טירחא דגופא" ומתוך חיבוב מצווה מיוחד.

פרחי החסידים קישטו את סוכתו של האדמו"ר בצורה ייחודית ומקורית. על קירות הסוכה נתלו כל אמרותיו הטהורות של האדמו"ר על התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וכמו כן, כל ספרי האדמו"ר הוצבו על מתקן מיוחד שנועד לכך על השולחן. האדמו"ר הביע קורת רוח מרובה ושביעות רצון בפני העוסקים במלאכה על ההשקעה הגדולה.

בימי החג הראשונים, נבצר מהאדמו"ר לערוך את השולחן הטהור בסוכה, בשל הגשמים העזים שירדו ללא ליאות ובזלעפות באזור.

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מחזה משובב לב היה לראות את האדמו"ר מהלך ברחובות העיר לפני ואחרי התפילה כשארבעת המינים בידיו ללא שום נרתיק בגאון ובעוז, מתוך חיבוב מצווה.

בהמשך ימי החג, בליל 'אושפיזין דאהרן' אשר על שמו נקרא האדמו"ר, נערכה שמחת בית השואבה אדירה בתופים ובמחולות, לאחר שהרבי ערך את השולחן הטהור בפני אלפי החסידים.

באחד מימי המועד ערך נכדו של האדמו"ר, הרב חיים צבי טייטלבוים, בן בנו הגדול הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג, מעמד הכנסת ספר תורה מרגש, אותו כתב לעילוי נשמת הרה"ק מראצפעט.

ביום הושענא רבא בלילה, אמר האדמו"ר את כל ספר התהילים באשמורת הבוקר, מיד לאחר הטיש ולאחר קריאת משנה תורה. בבוקר שלאחר מכן, המשיך הרבי בעבודתו הקדושה ללא לאות עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות.

החג הגיע לשיאו במוצאי שמחת תורה, בסיום טיש נעילת החג, אז האציל האדמו"ר מברכת קודשו לכלל רבבות החסידים ששהו בצלו.