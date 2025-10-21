בליל הושענא רבה, סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר, נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה בתחנת דלק בתל אביב • מאות בחורים הגיעו למקום, חילצו אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים • כ-50 בחורים צפויים לחגוג את שמחת תורה בכלא 10
חודש תשרי של התעלות ודבקות עבר על קהל חסידי צאנז - זוועהיל, במרכז החסידות ביוניון סיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב | החסידים זכו לשאוב מלוא חופניים קדושה מיוחדת, כאשר הם צופים בעבודת הקודש המרוממת והעוצמתית של האדמו"ר במהלך ימי החג והמועד | לקראת החג, מונה 'הויז בחור' (משמש) חדש לאדמו"ר. מינוי זה הגיע לאחר שקודמו בתפקיד זכה להתקרב למשפחת האדמו"ר ונישא למזל טוב אל בתו של האדמו"ר בסוף הקיץ שעבר (חסידים)
שמחת התורה והחג הגיעה לשיאה באלעד, כאשר המונים מתושבי העיר גדשו את האודיטוריום העירוני למעמד שמחת בית השואבה המרכזית, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. האירוע, שנערך ביוזמת סיעת 'אגודת ישראל' בעיר, היווה גם מעמד הכנה ליום הושענא רבה - יום החותם | בשיאו של השמחה פרץ מחזה יוצא דופן ומרגש, כששני בניו של המשפיע פיזזו במרכז השולחן מול אביהם, כאשר בידיהם אבוקות של אש, תוך שהוא מעודדם בעוז ובשמחה (חסידים)
במהלך יום הושענא רבה, יום חיתום הדין, התכנסו חסידים רבים סביב הרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, כדי לחזות ב'עבודת הקודש' | בתיעוד ניתן לראות את המשפיע כשהוא שקוע כולו ביום הגדול, ומזמר ניגוני רחמים והתעוררות בין הפיוטים והתפילות | צפו בתיעוד המלא מהתפילה ביום המסוגל (חסידים)
לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ממנהיגי הציבור הליטאי, התפלל ב'הושענא רבה' בביתו הסמוך לישיבת פוניבז', עם מניין מצומצם של מקורבים ובני המשפחה | תיעוד מיוחד בצילו של אדם גדול ביום הגדול (חדשות חרדים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
אלפי חסידי גור נהרו הבוקר - יום הושענא רבה, אל היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, לתפילת היום בצילו של האדמו"ר מגור • החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו הנשגבה של הרבי, בעת הנענועים המינים, בהקפות סביב ספרי התורה ובחביטת הערבות (חסידים)
צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)
תיעוד ענק מהושענא רבה בחצה"ק ויז'ניץ | החל מעבודת הנענועים של האדמו"ר בסוכתו הפרטית לפני התפילה, ובהמשך באמירת ההלל וההושענות כנהוג בלהב אש קודש, כשהוא עטור בבגדי ירושה עתיקים, טלית ירושה של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, בכיפתו של הרה"ק מאפטא, והגארטיל של הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' זי"ע (חסידים)
רבה הספרדי של העיר בני ברק שאושפז בערב החג בבית החולים 'מעיני הישועה' לאחר שנפצע ברגלו ועבר ניתוח, צפוי להשתחרר היום לקראת חג 'שמחת תורה' | למרות פציעתו, המשיך לקיים את מצוות החג, והבוקר חבט את הערבות בחצר בית החולים (חרדים)
כמדי שנה, בליל הושענא רבא - "יום החותם" שימש המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כבעל קורא במשנה תורה כשהוא עטור בבגדי לבן, בהיכל בית מדרשו של גיסו האדמו"ר מזוטשקא, שגם הוא התעטר בבגדי לבן (חסידים)
מתוך אימת יום הדין ערך האדמו"ר ממודז'יץ הערב את השולחן הטהור בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בבני ברק, לרגל ליל הושענא רבה | הרבי הרחיב בדברי תורתו ברום גדלת היום, וההכנה ל'אתה הראת' של ליל חג שמחת תורה (חסידים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)