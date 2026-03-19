מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
עם חזרתו מימי הנופש בפאלם ספרינגס, פקד האדמו"ר מסאטמר באשמורת הבוקר של יום שישי מימי השובבי"ם את אוהל אדמו"רי בית סאטמר בקריית יואל | האדמו"ר העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט לקראת שמחת נישואי נינו שנחגגה השבוע ברוב פאר והדר בקרב אלפי החסידים בוויליאמסבורג (חסידים)
האדמו"ר מקראלי המתגורר בווילאמסבורג שבת בפרשת שמות ב"קרית יואל" שבמונרו בקרב חסידיו ומעריציו, לרגל השבת הראשונה של ימי השובבי"ם | במהלך השבת עורר הרבי את החסידים בדברים נשגבים ברום מעלת הימים הנשגבים המסוגלים לתיקון הנפש (חסידים)
האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)
שיחת היום בקריית יואל שבמונרו: תושב העיר סיכל ניסיון הונאה של מתחזים לסוכנים פדרליים, לאחר שדרשו ממנו סכום עצום של כסף תמורת ביטול צו מעצר | המשטרה עצרה את החשודים שהם רק חלק מרשת הונאה רחבה יותר, שפועלת באזורים חרדיים בניו יורק | הרשויות קוראות לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה חשוד (חרדים)
שעה קצרה לפני שהאדמו"ר מסאטמר יצא כמנהגו לימי נופש בניו המפשייר, האדמו"ר הספיק לעסוק בנושא הבוער של מחירי הדירות ב'קרית יואל', והפעם על הכוונת - הדירות להשכרה בעיקר לזוגות צעירים | הרבי, המקדיש מלחמת קודש נגד עליית המחירים בשוק הדירות, מצליח לקטוף עוד ועוד הצלחות גדולות בעניין (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר, בצל בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק מעריכת השולחן הטהור בהיכל ביהמ"ד הגדול ב'קריית יואל' במונורו, ובעליה לציון הק' בבית העלמין שם בעיר | טרם התחלת השולחן הטהור נשא דברים נלהבים לפני פרחי החסידים, המשב"ק המיתולוגי בחצה"ק סאטמר, הרב משה פרידמן (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר בקריית יואל מונרו וירושלים, המבקר בימים אלו בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור בקרב קהילת סאטמר בבני ברק, שם פיאר את המעמד לטובת בית חינוך לבנות, ובהמשך עלה לבתי נדיבים בעיר להתרימם לטובת בניין החינוך על טהרת הקודש (חסידים)
האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא אשר מרכז חצרו בווילאמסבורג, הגיע בימי החנוכה לערוך את ההדלקה בהיכל בית מדרשו ב'קריית יואל' שבמונרו | הרבי הדליק נרות חנוכה בלהב אש, אחר ערך טיש ושיחק בסביבון לעיני מאות חסידיו שהיו מרתוקים לעבודתו הקדושה (חסידים)