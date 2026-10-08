בבלי
תיעוד מרגש מחוה"מ סוכות

כשהאדמו"ר מקוזמיר פצח בשירה בביתו של הגר"א נבנצל

ביקור נרגש בעיר העתיקה בימי חוה"מ סוכות: האדמו"ר הגיע למעונו של הגאון הרב נבנצל ופצח בשירה לכבוד החג • תיעוד מרגש מההקפות שניות בחצר, כולל ההקפה בחשיכה לזכר קדושי השואה

האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד| צילום: צילום: י. פריד

בימי חול המועד סוכות זכה הגאון הרב אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה בירושלים, לביקור מיוחד במעונו: האדמו"ר מקוזמיר הגיע לביתו לשיחה ולברכה. בסיום השיחה פצח האדמו"ר שליט"א בשירה נרגשת לכבוד ימי החג, ברגעים של התעלות והתקרבות.

במקביל, הגיעו תיעודים מרגשים מההקפות שניות שנערכו בחצר קוזמיר. בהקפה השישית, שמתקיימת על פי מנהג אדמו"רי מודזיץ לזכר קדושי השואה הי"ד, נוצרו רגעים מצמררים: האורות בבית המדרש כובו לחלוטין, והחסידים פרצו בשירת "אני מאמין" ובניגוני התעוררות נוספים. לאחר מכן תקע האדמו"ר בשופר, ואמר יחד עם החסידים את מזמור לתודה, פסוק אחר פסוק.

התיעודים המרגשים מהביקור בעיר העתיקה ומההקפות שניות בחצר מצטרפים לשורה ארוכה של רגעי קודש שתועדו בחצרות החסידים במהלך ימי החג.

האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בביקור אצל הגאון הרב נבנצל שליט"א | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בחצר קוזמיר | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)

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