ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג היום (ראשון) בכנס פוליטי בתל אביב שורת התחייבויות חקיקתיות המכוונות כלפי הציבור החרדי ועולם התורה. בכנס שנערך ביוזמת ארגון ויצו ושדולת הנשים לקראת הבחירות לכנסת, פירט בנט צעדים שבכוונתו לקדם אם ירכיב את הממשלה הבאה, הכוללים ביטול של מספר חוקים שנחקקו בקדנציה האחרונה.

במרכז נאומו עמדה ההצהרה כי בכוונתו לבטל לחלוטין את חוק בתי הדין הרבניים – חוק שעבר בחודש ניסן האחרון והעניק לבתי הדין הרבניים סמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים. החוק, שהיווה הישג היסטורי של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, החזיר לבתי הדין סמכות שהייתה נתונה להם עד לשנת 2006 והופסקה בעקבות פסיקת בג"ץ.

בנט נימק את כוונתו בטענה כי "במציאות של החברה החרדית אין זכות בחירה מעשית לאישה. אם היא תסרב ללכת לבית הדין הרבני היא תוחרם. לכן, אבטל את חוק בתי הדין הרבניים", כך מסר.

סעיף מרכזי נוסף שהציג בנט נוגע לשינוי דרמטי בקריטריונים לקבלת סבסוד למעונות יום. כיום, על פי הנחיות משרד העבודה והיועצת המשפטית לממשלה, השלילה חלה אך ורק על אברכים המוגדרים כעריקים או כמי שלא הסדירו את מעמדם מול שלטונות הצבא, בעוד אלפי אברכים אחרים – בעלי פטור, מעל גיל 26 או במסלולים מוסדרים – זכאים לסבסוד כרגיל במידה והאם עובדת.

אם שכולה תקפה את בנט בכנס דוד קליין | 09.10.26

בנט הצהיר כי בכוונתו לבטל הבחנה זו ולשלול את הסבסוד מכלל לומדי התורה. "מדינת ישראל מסבסדת ב-2.6 מיליארד שקל מעונות ששני ההורים של הילד עובדים. אברך מוגדר כאדם עובד – אדם שלא שירת בצה"ל ולא עובד – זכאי לסבסוד. נבטל את העיוות הזה", אמר בנט בכנס.

בהמשך דבריו התחייב בנט לבטל גם את החוק המאפשר קיום מסלולי לימוד נפרדים והפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. צעד זה אינו פוגע במגזר החרדי בלבד, אלא מהווה פגיעה ישירה גם בציבור הדתי-לאומי, הנעזר במסגרות אלו כדי להשתלב באקדמיה באופן מותאם לאורח חייו.

לצד נושאים אלו, הציג בנט התחייבויות נוספות ובהן הקמת אגף ייעודי חדש במשטרת ישראל לטיפול באלימות נגד נשים, קידום חופשת לידה לאבות ושינוי הקריטריונים לקבלת רישיונות נשק.

בנט סיכם את דבריו בהתייחסות למערכת הבחירות ואמר: "אני במאבק על כל קול, הולך בכל יום למעוזי ליכוד. אלו בחירות גורליות לתיקון מדינת ישראל". עם זאת, סירב להתחייב לחקיקת חוק שיחייב שירייון של 50% נשים ברשימות לכנסת.